Der Verband der Privatkrankenanstalten in Bayern (VPKA) begrüßt die jüngste Forderung der Bundesärztekammer (BÄK), die medizinische Rehabilitation als eigenständigen und gleichberechtigten Bestandteil der Gesundheitsversorgung zu stärken. Mit ihrem im Oktober veröffentlichten Positionspapier „Reha stärkt Resilienz“ unterstreicht die Ärzteschaft die Bedeutung eines Versorgungsbereichs, für dessen Anerkennung und tragfähige Rahmenbedingungen sich der VPKA seit Langem einsetzt.



Rehabilitation hilft Menschen, nach schweren Erkrankungen oder Operationen wieder selbstständig zu werden, in den Beruf zurückzukehren und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder hinauszuzögern. Zugleich entlastet sie Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Sozialversicherungen. Angesichts einer alternden Bevölkerung und zunehmender chronischer Erkrankungen wird ihre Bedeutung weiter wachsen.



Die Bundesärztekammer fordert deshalb, Rehabilitation stärker mit der Akutmedizin, Prävention und Pflege zu verzahnen, Behandlungsbedarfe früher zu erkennen und insbesondere die Rehabilitation älterer Menschen auszubauen. Auch bei der Bewältigung gesundheitlicher Krisen müsse sie künftig eine größere Rolle spielen.



Der VPKA Bayern sieht darin eine wichtige Bestätigung seiner gesundheitspolitischen Position. Als Interessenvertretung von gut 75 Rehabilitationseinrichtungen im Freistaat setzt sich der Verband konsequent dafür ein, die Leistungsfähigkeit der Rehabilitation zu sichern und weiterzuentwickeln.



„Dass nun auch die Bundesärztekammer eine deutliche Aufwertung der medizinischen Rehabilitation fordert, ist ein wichtiges Signal“, sagt VPKA-Geschäftsführer Michael Strobach. „Die Reha darf nicht länger als nachgelagerter Versorgungsbereich betrachtet werden. Sie ist entscheidend dafür, dass Menschen nach einer Erkrankung wieder selbstständig leben und arbeiten können. Diese Erkenntnis muss sich endlich auch in den politischen Entscheidungen widerspiegeln.“



Entscheidend ist nun, dass der politischen Anerkennung konkrete Verbesserungen folgen. Dazu zählen ein unbürokratischer Zugang zu Rehabilitationsleistungen, eine bedarfsgerechte Finanzierung und faire Rahmenbedingungen für die Einrichtungen. Der VPKA Bayern unterstützt deshalb auch die Forderungen seines Dachverbands, des Bundesverbands Deutscher Privatkliniken (BDPK), der in seinem Positionspapier vom August 2026 sechs zentrale Maßnahmen benennt:



• Pflegeausbildung ermöglichen: Rehaeinrichtungen müssen selbst Träger der praktischen Pflegeausbildung werden können.



• Bürokratie abbauen: Medizinische Rehabilitation soll im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung ohne vorherige Genehmigung der Krankenkassen möglich sein.



• Finanzierung am Bedarf ausrichten: Die gesetzliche Begrenzung des Reha-Budgets der Rentenversicherung soll entfallen.



• Faire Vertragsbedingungen schaffen: Unabhängige Schiedsstellen sollen Streitigkeiten mit der Rentenversicherung klären können.



• Ambulante Versorgung stärken: Reha- und Vorsorgeeinrichtungen sollen Medizinische Versorgungszentren gründen dürfen.



• Personalkosten fair refinanzieren: Gehälter bis zur Höhe tarifvertraglicher Vergütungen müssen auch ohne Tarifbindung als wirtschaftlich anerkannt und voll ausfinanziert werden.

(lifePR) (