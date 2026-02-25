Kontakt
Privat getragene Kliniken sichern Versorgung in Bayern

VPKA Bayern als starke Interessenvertretung

Der Verband der Privatkrankenanstalten in Bayern (VPKA) bündelt die Interessen von rund 175 privat getragenen Krankenhäusern sowie Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen mit rund 29.000 Betten bzw. Plätzen. Gemeinsam sichern die Mitgliedseinrichtungen einen wesentlichen Teil der stationären und teilstationären Versorgung im Freistaat. VPKA-Geschäftsführer Michael Strobach betont: „Die privat getragenen Kliniken in Bayern sind ein tragender Pfeiler der gesundheitlichen Versorgung.“ Der VPKA vertritt ihre Anliegen gegenüber Politik, Behörden und Partnern im Gesundheitswesen, unterstützt seine Mitglieder durch Information und Austausch und sorgt dafür, dass ihre Perspektiven in Planung und Weiterentwicklung der Versorgung in Bayern berücksichtigt werden.

Der VPKA Bayern ist die Interessenvertretung von vielen Fachkliniken, Akutkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken, Mutter-/Vater-Kind-Kliniken sowie teilstationären Einrichtungen und ambulanten Reha-Zentren. Die große Relevanz lässt sich anhand der konkreten Zahlen verdeutlichen: Im Akutbereich gehören ca. 100 Häuser mit fast 13.000 Betten zum Netzwerk; in der Rehabilitation sind es gut 75 Einrichtungen mit rund 12.500 Betten. Hinzu kommen ca. 45 Einrichtungen mit knapp 1.800 teilstationären bzw. ambulanten Plätzen. Außerdem sind 11 freigemeinnützige Einrichtungen mit rund 2.000 Betten Mitglied im Verband.

„Privat getragene Einrichtungen übernehmen in Bayern große Verantwortung für die Versorgungssicherheit“, betont Strobach. „Sie halten Behandlungskapazitäten und spezialisierte Angebote verlässlich vor, versorgen Patientinnen und Patienten zeitnah und sichern Rehabilitation sowie Nachsorge flächendeckend ab.“ Unsere Mitgliedseinrichtungen arbeiten nach klaren Qualitäts- und Versorgungsanforderungen und stellen das Wohl der Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt.“

Der VPKA Bayern bietet seinen Mitgliedern ein starkes Netzwerk und vertritt ihre Interessen sowohl auf landespolitischer wie auch auf bundespolitischer Ebene mit fachlicher Expertise. Strobach: „In der Rehabilitation sind wir als führender Verband im Freistaat unter anderem an der Schiedsstelle Reha beteiligt. Da wir die große Mehrheit psychosomatischer Einrichtungen in Bayern vertreten, sprechen wir auch für die psychosomatischen Institutsambulanzen. Wir setzen uns für tragfähige Rahmenbedingungen für alle unsere Mitglieder und eine Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen ein.“

Der Verband der Privatkrankenanstalten in Bayern e. V. (VPKA) setzt sich als dynamischer und praxisnaher Verband seit mehr als 75 Jahren bayernweit für die inhaltlichen Belange der privaten Akut- und Rehakliniken ein. Er vertritt als größter Landesverband rund 170 Einrichtungen mit knapp 29.000 Betten/Plätzen. Sein Ziel ist eine qualitativ hochwertige, innovative und wirtschaftliche Patientenversorgung in Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken. Neben der Beratung seiner Mitglieder vertritt er die Belange der Privatkrankenanstalten in gesellschaftlichen, sozialpolitischen und tariflichen Angelegenheiten.

