Die große Krux bei der Reha-Vergütung

Steigende Kosten, schleppende Verhandlungen und drohende Vergütungseinbußen: Die wirtschaftliche Lage vieler Rehabilitationseinrichtungen spitzt sich zu. Der Verband der Privatkrankenanstalten in Bayern (VPKA) kritisiert das neue Vergütungssystem der Deutschen Rentenversicherung (DRV), dessen Berechnungsgrundlagen aus Verbandssicht methodisch fragwürdig sind und bayerische Einrichtungen benachteiligen. Zusätzlichen Druck erzeugen die gesetzlichen Sparvorgaben für die Krankenkassen, die nicht nur den finanziellen und personellen Realitäten der Einrichtungen sowie auch den Vorgaben der DRV zuwiderlaufen.



Seit Januar 2026 gilt für Reha-Einrichtungen ein neues Vergütungssystem der DRV. Es besteht aus einem bundesweit einheitlichen Basissatz und einer einrichtungsspezifischen Komponente (ESK), die besondere Leistungen und Kosten einzelner Kliniken berücksichtigen soll. Doch bereits die methodische Grundlage ist aus Sicht des VPKA höchst problematisch. „Der Basissatz orientiert sich an einem bundesweiten Durchschnittswert, der die spezifische Kostenstruktur bayerischer Einrichtungen unzureichend berücksichtigt und diese damit systematisch benachteiligt“, kritisiert VPKA-Hauptgeschäftsführerin Dr. Ann-Kristin Stenger. „Auch die Berechnung und Gewichtung der Vergütungskomponenten sind aus unserer Verbandssicht nicht hinreichend transparent und nachvollziehbar.“



Hinzu kommen erhebliche grundlegende Defizite bei der Berücksichtigung individueller Gegebenheiten und Kosten: Personal-, Sach- und Investitionsaufwendungen sowie besondere Leistungsprofile werden vielfach nicht angemessen abgebildet. Die Verhandlungsspielräume bei einrichtungsspezifischen Komponenten und der sogenannten Tarifkomponente bleiben eng begrenzt. Wesentliche Anerkennungskriterien legt die DRV einseitig fest, während relevante Kostenfaktoren unberücksichtigt bleiben.



Besonders schwer wiegen die Verzögerungen bei den Vergütungsverhandlungen. Obwohl die Einrichtungen ihre Unterlagen fristgerecht im Jahr 2025 eingereicht haben, warten zahlreiche Häuser noch immer auf einen Verhandlungstermin bzw. auf einen Verhandlungsabschluss für 2026. Eine vorübergehende Ausgleichsregelung (die sogenannte temporäre ESK) sichert zwar grundsätzlich das Vergütungsniveau von 2025, berücksichtigt aber keine zwischenzeitlichen Kostensteigerungen.



„Unsere Einrichtungen erfüllen ihre Pflichten, warten monatelang – teils vergeblich – auf Verhandlungen und müssen dann die finanziellen Folgen tragen. Wenn gleichzeitig die wesentlichen Spielregeln einseitig festgelegt werden, kann von Verhandlungen auf Augenhöhe keine Rede sein“, so Stenger.



Ab 2027 droht sich die Situation weiter zu verschärfen: Dann entfällt auch noch die vorübergehende Absicherung des bisherigen Vergütungsniveaus. Viele Einrichtungen müssen damit nach einer faktischen Nullrunde im Jahr 2026 sogar mit einer Absenkung ihrer Vergütungssätze rechnen – und das bei gleichzeitig steigenden Tarif-, Sach- und Investitionskosten.



Zusätzlicher Druck durch die Krankenkassen

Auch die neuen bundesweiten GKV-Rahmenempfehlungen verschärfen die Lage. „Statt dringend benötigter Flexibilität schaffen sie zusätzliche Bürokratie und starre Strukturanforderungen. Insbesondere die Personalvorgaben gehen angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels an der Realität vieler Einrichtungen vorbei. Praktikable Lösungen auf Landesebene oder vor Ort werden kaum zugelassen“, kritisiert Stenger.



Gleichzeitig begrenzt das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz die möglichen Vergütungssteigerungen. Besonders widersprüchlich ist der Umgang mit Personalkosten: Während die Rentenversicherung tarifvertragliche Bindungen für bestimmte Zuschläge voraussetzt, refinanzieren die Krankenkassen Tarifvertragssteigerungen nur zur Hälfte.



„Die Einrichtungen sollen immer höhere Anforderungen erfüllen, während die Vergütungen gedeckelt bleiben. Das gefährdet auf Dauer das Versorgungsniveau. Diesen Widerspruch dürfen die Kostenträger nicht auf dem Rücken der Reha-Einrichtungen und ihrer Patienten austragen.“

(lifePR) (