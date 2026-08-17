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Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V. (VdL) Mainzer Landstraße 55 60329 Frankfurt am Main, Deutschland http://www.wirsindfarbe.de
Ansprechpartner:in Herr Alexander Schneider +49 69 25561707
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„Das Jahr in Zahlen 2025“ als Download erschienen

Das digitale Booklet belegt, wie die gesamtwirtschaftliche Schwäche die Ergebnisse fast aller Sektoren bei Lacken, Farben und Druckfarben belastet.

(lifePR) (Frankfurt am Main, )
Der Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V. (VdL) hat die aktuelle digitale Wirtschaftsbroschüre „Das Jahr in Zahlen 2025“ veröffentlicht.

Das Jahr 2025 war erneut von Absatzrückgängen in fast allen Sektoren geprägt. Dem Trend der (Chemie-)Industrie folgend, musste die Branche sowohl einen Rückgang der Verkaufs-mengen sowie des Umsatzes verkraften. Für 2026 wird eine leichte Besserung erwartet, die allerdings von den globalen Krisen und Unsicherheiten gefährdet ist.

Die Publikation fasst abschließend die zentralen Kennzahlen des vergangenen Geschäfts-jahres zusammen und zeigt die wirtschaftlichen Entwicklungen detailliert in Produktion, Ab-satz und Außenhandel. Das digitale Booklet enthält umfassende Daten zu Umsätzen, zur Inlandsproduktion, zu Importen und Exporten und zu weiteren Marktindikatoren. Übersichten und Illustrationen bereiten die Ergebnisse anschaulich auf.

Die Broschüre steht ab sofort auf der Webseite des VdL zum Download bereit: Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V. | Das Jahr in Zahlen 2025

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Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V. (VdL)

Der Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V. (VdL) repräsentiert über 200 meist mittelständische Lack-, Farben- und Druckfarbenhersteller in Deutschland.

Im VdL sind über 90 Prozent des Industriezweiges organisiert. Die Branche setzte 2025 rund 8 Milliarden Euro um und beschäftigt circa 30.000 Mitarbeiter.

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