„Das Jahr in Zahlen 2025“ als Download erschienen
Das digitale Booklet belegt, wie die gesamtwirtschaftliche Schwäche die Ergebnisse fast aller Sektoren bei Lacken, Farben und Druckfarben belastet.
Das Jahr 2025 war erneut von Absatzrückgängen in fast allen Sektoren geprägt. Dem Trend der (Chemie-)Industrie folgend, musste die Branche sowohl einen Rückgang der Verkaufs-mengen sowie des Umsatzes verkraften. Für 2026 wird eine leichte Besserung erwartet, die allerdings von den globalen Krisen und Unsicherheiten gefährdet ist.
Die Publikation fasst abschließend die zentralen Kennzahlen des vergangenen Geschäfts-jahres zusammen und zeigt die wirtschaftlichen Entwicklungen detailliert in Produktion, Ab-satz und Außenhandel. Das digitale Booklet enthält umfassende Daten zu Umsätzen, zur Inlandsproduktion, zu Importen und Exporten und zu weiteren Marktindikatoren. Übersichten und Illustrationen bereiten die Ergebnisse anschaulich auf.
Die Broschüre steht ab sofort auf der Webseite des VdL zum Download bereit: Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V. | Das Jahr in Zahlen 2025