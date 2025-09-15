Kontakt
„Das Jahr in Zahlen 2024“ als Download erschienen

Das digitale Booklet dokumentiert ein weiteres Jahr unter Druck und macht fehlende Erholungstendenzen in der Branche deutlich.

Der Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V. veröffentlicht heute die aktuelle digitale Wirtschaftsbroschüre „Das Jahr in Zahlen 2024“.

Die Publikation fasst abschließend die zentralen Kennzahlen des vergangenen Geschäftsjahres zusammen und zeigt die wirtschaftlichen Entwicklungen in Produktion, Absatz und Außenhandel. Das digitale Booklet enthält umfassende Daten zu Umsätzen, zur Inlandsproduktion, zu Importen und Exporten und zu weiteren Marktindikatoren. Übersichten und Illustrationen bereiten die Ergebnisse anschaulich auf.

2024 war geprägt von Absatzrückgängen bei Bauten- und Industrielacken, schwachen Exportimpulsen und sinkenden Importwerten. Nach aktuellen Prognosen wird eine Erholung frühestens ab 2026 einsetzen.

Die Broschüre steht ab sofort auf der Webseite des VdL Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V. | Das Jahr in Zahlen 2024 zum Download bereit.

Bei Interesse an Einzelgrafiken oder für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V. (VdL)

Der Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V. (VdL) repräsentiert über 200 meist mittelständische Lack-, Farben- und Druckfarbenhersteller in Deutschland. Im VdL sind über 90 Prozent des Industriezweiges organisiert. Die Branche setzte 2024 rund 8 Milliarden Euro um und beschäftigt circa 25.000 Mitarbeiter.

