Goldener Gartenherbst in Bayern – das Bayerische Gartennetzwerk verlängert die Gartensaison

Wenn der Sommer langsam in den Herbst übergeht, beginnt für viele Gärten eine ihrer schönsten Jahreszeiten. Mit dem Goldenen Gartenherbst vom 4. September bis 11. Oktober 2026 lädt das Bayerische Gartennetzwerk gemeinsam mit seinen Partnern dazu ein, Parks und Gärten ganz bewusst auch im Spätsommer und Herbst zu entdecken.



Das Bayerische Gartennetzwerk wurde 2008 Baronin Süsskind initiiert, um Bayerns private und öffentliche Gärten touristisch stärker miteinander zu vernetzen. Heute reicht die Zusammenarbeit weit über die bayerischen Landesgrenzen hinaus: Gemeinsam mit den Bodenseegärten, dem Hohenloher Gartenparadies und den Gartenträumen Stauferland ist das Bayerische Gartennetzwerk Teil der Kooperation „Traumgärten im Süden“. Gemeinsam präsentieren die Netzwerke eine außergewöhnliche Gartenlandschaft im Süden Deutschlands und darüber hinaus – vom privaten Garten über historische Schlossparks bis zu Kur-, Stadt- und Landschaftsparks.



Der Goldene Gartenherbst ist dabei ein gemeinsames Projekt zur Verlängerung der Gartensaison. Denn Gärten sind keineswegs nur im Frühjahr und Sommer attraktiv. Gerade im September und Oktober zeigen Gräser, Stauden, Gehölze und alte Bäume noch einmal eine ganz andere Seite der Gartenkunst. Warmes Licht, Herbstfärbung, Früchte und Samenstände machen diese Wochen zu einer besonderen Reisezeit für Gartenliebhaber.



Ein Herbst voller Veranstaltungen



Im Schlosspark Dennenlohe, Sitz des Bayerischen Gartennetzwerks, begleitet ein umfangreiches Programm die Wochen des Goldenen Gartenherbstes.



Den Auftakt bildet am 5./6. September und 10./11. Oktober ein Hundetrüffelsuchkurs. Hunde und ihre Besitzer lernen dabei nicht nur die praktische Trüffelsuche kennen, sondern erfahren auch Wissenswertes über Trüffel, Boden und das faszinierende Zusammenspiel zwischen Pilzen, Pflanzen und Gehölzen.



Am 12. und 13. September finden Kräuterwanderungen im Schlosspark statt. Gleichzeitig lädt an beiden Tagen der Antikmarkt im Gutshof zum Stöbern ein. Am 13. September heißt es außerdem „Leinen los“ beim beliebten Hundespieltag: An diesen besonderen Tagen dürfen Hunde im Landschaftspark frei laufen, spielen und baden. Ein weiterer Hundespieltag folgt bereits am 19. September.



Am 20. September steht die Geschichte des barocken Ensembles im Mittelpunkt: Zum 275. Todestag des Architekten Leopoldo Retti führt eine Sonderführung durch Dennenlohe und schlägt den Bogen zwischen Architektur-, Schloss- und Gartengeschichte.



Auch Gartenwissen und nachhaltiger Umgang mit Lebensmitteln gehören zur Bildungsarbeit eines Botanischen Gartens. Am 22. September und 6. Oktober findet deshalb ein Fermentierkurs im Marstall des Schlosses statt. Fermentieren ist eine der ältesten Methoden, die Ernte eines Gartens haltbar zu machen – und verbindet damit Pflanzenwissen, Ernährung und nachhaltige Nutzung unmittelbar miteinander.



Vom 26. September bis 11. Oktober steht der Botanische Garten in Dennenlohe dann ganz im Zeichen des Goldenen Gartenherbstes.



Ein besonderer gärtnerischer Schwerpunkt folgt vom 2. bis 4. Oktober mit dem Efeuwochenende. Die Gattung Hedera zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig eine vermeintlich alltägliche Gartenpflanze sein kann. Am 3. und 4. Oktober ergänzt ein weiterer Antikmarkt das Wochenende, am 4. Oktober findet zudem erneut ein Hundespieltag statt.



Den Saison-Abschluss von Dennenlohe bildet das Wochenende 10. und 11. Oktober. Dann findet ein weiterer Hundetrüffelsuchkurs statt. Am 10. Oktober, dem Welthundetag, verbindet Dennenlohe gleich mehrere Aktionen: den Welthundetag & Hundespieltag, den 6. Vox Animalis Gassi-Tag sowie Veranstaltungen und Führungen im Rahmen der Aktionswoche Seelische Gesundheit im Park.



Damit endet am 11. Oktober zugleich die reguläre tägliche Gartensaison des Schlossparks. Dennenlohe ist dann nur noch werktags von 10-16 Uhr geöffnet.



Von Dennenlohe nach Ellwangen: Der Lucie-Pückler-Garten 2026



Dass das Bayerische Gartennetzwerk nicht nur bestehende Gärten miteinander verbindet, sondern auch neue Gartenideen fördert, zeigt 2026 die Landesgartenschau Ellwangen.



Dort ist der neue Lucie-Pückler-Garten zu sehen. Grundlage ist der von Schloss Dennenlohe ausgerichtete Lucie-Pückler-Preis unter der Schirmherrschaft der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz. Mit dem Wettbewerb werden insbesondere die Leistungen von Frauen in Landschaftsarchitektur und Gartenkultur sichtbar gemacht.



Der Siegerentwurf 2026 „Wandel Verwurzeln“ von Alma Höing und Jenny Diethelm wurde im April auf dem Gelände der Landesgartenschau realisiert. Der Garten befindet sich im Bereich der Partnerstädte und ist als Ort der Begegnung in die Landesgartenschau integriert.

Damit wird aus einem Wettbewerb ein realer Garten – und aus einer Idee ein dauerhaft sichtbares Beispiel zeitgenössischer Gartenkultur.



Traumgärten im Süden: Gartenreisen kennen keine Landesgrenzen



Mit der Kooperation „Traumgärten im Süden“ geht das Bayerische Gartennetzwerk bewusst über die bayerischen Grenzen hinaus. Die beteiligten Netzwerke empfehlen ihre Gärten gegenseitig, bündeln ihre Öffentlichkeitsarbeit und entwickeln gemeinsame Aktionen.



Der Goldene Gartenherbst ist dafür ein besonders sichtbares Beispiel. Statt die Gartensaison mit dem Ende des Sommers ausklingen zu lassen, wird der Herbst gemeinsam als eigenständige Reise- und Erlebniszeit positioniert.



„Unsere Gartenbesucher machen keinen Unterschied zwischen Bundesländern. Wer Gärten liebt, fährt von einem schönen Garten zum nächsten. Genau deshalb müssen auch wir Gartenbetreiber über Grenzen hinweg zusammenarbeiten und unsere Gärten gemeinsam als Reiseziele sichtbar machen“, so Dr. Sabine Freifrau von Süsskind, Initiatorin des Bayerischen Gartennetzwerks.



Gerade darin liegt die Stärke des Netzwerks: Große und kleine, private und öffentliche Anlagen werden gemeinsam sichtbar. Gleichzeitig werden Gartenkultur, Tourismus, Umweltbildung und regionale Wertschöpfung miteinander verbunden.



Schlosspark Dennenlohe

Dennenlohe 1 · 91743 Unterschwaningen



Weitere Informationen: Bayerisches Gartennetzwerk und Schlosspark Dennenlohe

(lifePR) (