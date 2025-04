Von Fahrradabenteuer bis Zukunft des Radverkehrs: VELOBerlin präsentiert inspirierendes Festivalprogramm

VELOBerlin 2025. Das Fahrradfestival.

Datum: 10.-11. Mai 2025, 10.00-18.00 Uhr

Ort: Flughafen Tempelhof, Hangar 4 & Außengelände

Eingänge: Eingang „Landseite“ am Hangar 4: Columbiadamm 26, U-Platz der Luftbrücke Eingang “Luftseite”: über das Tempelhofer Feld

Fläche: gesamte Veranstaltung ca. 50.000 m²

Veranstalter: fairnamic GmbH/EUROBIKE

Organisation: Velokonzept GmbH, Berlin

Tickets: Tageskarte im Vorverkauf 10,00€, am Wochenende 12,00€ Festivalkarte im Vorverkauf 12,00€, am Wochenende 15,00€ online auf www.veloberlin.com und Tageskasse vor Ort Eintritt frei für Kinder bis einschließlich 14 Jahre und Begleitpersonen von Schwerbehinderten mit Merkzeichen B

Web: www.veloberlin.com

Social: www.facebook.com/veloberlin www.instagram.com/veloberlin



„Wir freuen uns riesig, allen Radbegeisterten dieses Jahr wieder ein vielfältiges Programm bieten zu können, in dem wir ausprobieren und diskutieren, mit dem wir aber auch inspirieren möchten“ erklärt Isabell Eberlein, Festivalorganisatorin und Geschäftsführerin der Berliner Fahrradagentur Velokonzept, das Programmkonzept.Noch nie waren so viele Radreisedestinationen auf der VELOBerlin vertreten wie in diesem Jahr. Erstmals präsentieren sich die Berliner Bezirke mit einem gemeinsamen Auftritt unter dem Dach eines visitBerlin-Infostandes. Ob an der Dahme entlang, rund um den Tegeler See oder quer durch die Kieze – Berlin ist perfekt fürs Rad. Premiere auf dem Festival feiert die neue Radroute „Flieger und Feldlerchen“, die direkt neben der VELOBerlin über das Tempelhofer Feld führt. Auch die Tourismusverbände aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen werben mit Aktivurlauben in ihren Regionen. Ob Radtouren durch Italien, Spanien oder Polen oder Mountainbike-Strecken in Tirol – der Bereich Radreisen bietet vielfältige Inspiration für die nächste Tour. In der Adventure Area dreht sich alles um Gravelbike- und Bikepacking-Erlebnisse. Outdoorfans finden dort nicht nur Tipps für spannende Routen, sondern auch Informationen zur passenden Ausrüstung – von Zelten bis Isomatten.Auch auf den Bühnen fallen die Vorträge und Interviews zu kleinen und großen Abenteuern auf. Bikepackerin Wiebke Lühmann hat auf eindrucksvolle Weise gezeigt, was auf dem Fahrrad möglich ist: In 15 Monaten legte sie mehr als 20.000 Kilometer von Deutschland bis nach Südafrika zurück. Auf der VELOBerlin berichtet sie vom größten Abenteuer ihres Lebens – geprägt von Begegnungen, Grenzerfahrungen und dem Gefühl absoluter Freiheit.Ingwar Perowanowitsch hat sich für seine erste große Radreise ein besonderes Ziel gesetzt: Er trat in die Pedale, um zur Weltklimakonferenz nach Baku zu fahren. Mit seiner Tour will er auf die Bedeutung von Klimagerechtigkeit und nachhaltiger Mobilität aufmerksam machen. Unterwegs hat er Liz Steinwandel getroffen – auch sie berichtet auf der VELOBerlin von ihrer besonderen Radreise.Mit den Kindern auf Radreise? Vom besonderen Familienurlaub berichtet Lea Borer, die als „Travelmum“ mit ihrem Kind den Oman bereist hat. Karen Greiderer, die als „Runde Reise“ geführte Familienreisen anbietet, gibt in ihren Praxistipps Erfahrungswerte an Interessierte weiter. Mit Mountainbiking in den Emiraten oder ein Bikepackingrennen quer durch Marokko bieten Robert Klages und Melina Boening spannende Einblicke in ihre persönlichen Reiseerlebnisse.Zwei bekannte Gesichter der Radszene setzen sich auch in diesem Jahr als Botschafterin und Botschafter der VELOBerlin für eine zukunftsfähige Mobilität ein. Die 17-fache Weltmeisterin und zweifache Olympiasiegerin Kristina Vogel bringt nicht nur sportlichen Glanz auf das Festival, sondern auch eine klare Botschaft: Für sie bedeutet Radfahren vor allem Freiheit. Seit ihrem Trainingsunfall engagiert sich die ehemalige Bahnradsportlerin, heute Trainerin und Kinderbuchautorin, mit Nachdruck für Inklusion und Vielfalt im Alltag.Der Journalist und Aktivist Ingwar Perowanowitsch nutzt seine Reichweite in den sozialen Medien, um für eine klimagerechte Stadtentwicklung zu werben. Seine Botschaft richtet sich gezielt an die Politik: „Mit dem Fahrrad können auch Wahlen gewonnen werden.“ Der Berliner Musiker, Künstler und Performer Jim Avignon, ist bekennender Radler, was ihn oft für seine Pop-Up-Kunst inspiriert. Mit einer kleinen Ausstellung, Livepainting und einem Talk über Kunst und Radfahren ist das Multitalent auf dem Fahrradfestival aktiv.Wie steht es um den Radverkehr in Berlin? infraVelo, zuständig für die Radinfrastrukturprojekte in Berlin, ist Themenpartner des Vortrags- und Podiumsprogramms im infraVelo Salon im Hangar 4. Wie Rad- und Wirtschaftsverkehr gemeinsam funktionieren und Radparken per Handy möglich ist, aber auch kritische Töne zum Umgang der Berliner Regierung mit dem Radnetz stehen auf dem Programm.Das Tempelhofer Feld wird am VELOBerlin-Wochenende erneut zum Hotspot des Radsports: Der Berliner Radsportverband richtet seine Landesmeisterschaften im Einzelzeitfahren und Straßenrennen auf einem Rundkurs quer über das gesamte Flughafengelände aus – darunter auch Wettbewerbe für Kinder auf Lauf- und Kinderrädern.Direkt vor dem ehemaligen Flughafengebäude wird es technisch: Fixed-Gear-, Gravelbike- und Cargobike-Fans treten auf einem eigens angelegten Hindernisparcours in spannenden Ausscheidungsrennen gegeneinander an. Für Staunen sorgt Fahrrad-Trial-Weltmeisterin Nina Reichenbach, die in ihrer Show waghalsige Sprünge demonstriert und Kinder in Schnupperkursen an die Disziplin heranführt.Künstlerisch bleibt es bei der BMX School Berlin, die mit eleganten Pirouetten und Tricks im Flatland-BMX begeistert – ebenfalls zum Ausprobieren. Ergänzt wird das Programm durch praxisnahe Fahrtechnikkurse für Mountainbike, E-Bike und Alltagsrad, die Sicherheit und Selbstvertrauen auf zwei Rädern für alle Altersgruppen stärken sollen.Seit 2011 ist die VELOBerlin das Fahrradfestival in der Hauptstadt. Veranstaltet von der fairnamic GmbH (Veranstalterin der Weltleitmesse EUROBIKE in Frankfurt/Main), kon-zipiert und organisiert von der Berliner Fahrradagentur Velokonzept, präsentiert die Fahrradmesse über 200 ausstellende Fahrradmarken, Händler:innen und Dienstleis-tende aller Fahrrad- und Mobilitätsbereiche, die die große Vielfalt der Trends und In-novationen der Fahrradbranche widerspiegeln. Ergänzt um Themen wie nachhaltige Mobilität, Reisen und Lifestyle & Sport erleben tausende Fahrradfans Produkte, Ser-vices und ein buntes Rahmen- und Showprogramm.Nach sieben Ausgaben an der Messe Berlin zog die VELOBerlin 2018 an den Flugha-fen Tempelhof, die neue Location und die einhergehende Neukonzeption sorgte für einen enormen Aussteller- und Publikumszuwachs bis 2019 (300 Messestände, 20.000 Besucher:innen). Nach den pandemiebedingten Absagen der Veranstaltung in den Jahren 2020 und 2021 öffnete die VELOBerlin im April 2022 wieder ihre Tore. Die zwölfte Ausgabe im April 2024 sorgte mit über 200 Ausstellenden und 19.000 Fahrrad-fans sowie Radrennen auf dem Tempelhofer Feld für große Aufmerksamkeit weit über die Hauptstadt hinaus.Die VELOBerlin 2025 findet am 10. und 11. Mai statt.