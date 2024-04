VELOBerlin – Neues rund ums Rad auf dem historischen Flughafen

Die VELOBerlin zeigt einmal mehr: Fahrräder und Produkte rund ums Rad gibt es für alle Ansprüche, für jeden Geschmack, für alle Lebensabschnitte, und sie bieten Antworten auf viele Mobilitätsfragen. Neben City- und Cargobikes stehen digitale Lösungen und Nachhaltigkeit im Fokus des aktuellen Fahrradjahrs.Das „Culture Mixte“ steht mit wartungsarmem Riemenantrieb, integriertem 400-Wattstunden-Akku und einem Performance-Line-SX-Motor von Bosch stellvertretend für die Sparte Lifestyle-E-Bike für die Stadt. Ein erhöhter Steuersatz mit geschwungenem Lenker ermöglicht eine komfortable Sitzposition fürs urbane Cruisen. Ein besonderes Feature: Der Rahmen besteht zu 50 Prozent aus recyceltem Aluminium.UVP: ab 4.299 Euro – Stand: OUT_D1Das E-Cargobike „Moca“ von Messingschlager (OUT B32) lässt sich dank klappbarer Pedale und drehbarem Lenker platzsparend abstellen. 210 Kilogramm beträgt das zulässige Gesamtgewicht, das sich auf das 26-Zoll-Rad hinten und das 20-Zoll-Rad vorne verteilt. Das „Moca“ kann schnell auf verschiedene Körpergrößen eingestellt und so von Menschen zwischen ca. 1,50 und 1,90 Metern Körpergröße gefahren werden. Airtag, Lichtanlage, USB-C-Ladeport und Fahrradschloss sind bereits integriert.UVP: 4.499 Euro - Stand: OUT_B32Vollgefedert, Carbon und ausgerüstet mit der „Motor.Gearbox.Unit“ (MGU) von Pinion – das ist das „Goroc TR:X“ des Schweizer E-Bike-Herstellers Flyer (OUT A21). Bei der MGU von Schaltungsspezialist Pinion sind die Antriebs- und Schaltungskomponenten in einem Gehäuse integriert. Das ermöglicht reibungsarme, schnelle Schaltvorgänge auch bei hohen Belastungen und gilt als langlebig und wartungsarm. Dank Seitenständer, Lichtanlage und Schutzblechen ist das „Goroc TR:X“ auch in der Stadt ein guter Begleiter.UVP: ab 8.699 Euro - Stand: OUT_A21Der niedrige Einstieg und die aufrechte Sitzposition des Elektro-Sesseldreirads „Delta tx“ der hessischen Manufaktur HP Velotechnik (OUT A24) sollen für außerordentlichen Fahrkomfort sorgen. Es besitzt eine maximale Zuladung von 150 Kilogramm und bietet viel Platz für Gepäck – neben einem Korb am Heck auch Aufnahmepunkte für Fahrradtaschen. Praktisch: das Rad lässt sich zum Transport in drei Teile auseinanderbauen. Unterstützung liefert der Shimano-Steps-Cargoantrieb mit vollautomatischer Schaltung.UVP: ab 6.290 Euro - Stand: OUT_A24Der Outdoor-Spezialist Vaude (H A15 und H B11) gehört zu den Vorreitern in Sachen Nachhaltigkeit. Dabei spielen oft alte Reifen eine Rolle. So zum Beispiel bei den Regenjacken „Comyou Pro“. Unter anderen aus den Reifen wird ein Polyamid-Garn gewonnen, aus dem die Jacken hergestellt werden. Sie sind auf die Bedürfnisse von Radfahrenden zugschnitten, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht und in mehreren Farben für Männer und Frauen erhältlich.UVP: 220 Euro - Stand: H_A15Der „Velodetect+“ von SKS Germany (OUT A7) ist ein Adapter für Apple-Airtags, der sich unterhalb des Flaschenhalters befestigen lässt. Sollte das Rad gestohlen werden, lässt sich der Standort über die Ortungsfunktion des iPhones herausfinden.UVP: 19,99 Euro - Stand: OUT_A7Um die Sicherheit für Radfahrende zu erhöhen, wird über die Zulassung von Fahrtrichtungsanzeigern, umgangssprachlich Blinkern, diskutiert. Erlaubt sind Blinker bereits für S-Pedelecs und mehrspurige Fahrzeuge. Beim „Turntec“ von Busch & Müller (zu sehen beispielsweise bei HP Velotechnik, OUT A24) werden die zwei Blinker für vorne und hinten per Schalter am Lenker betätigt.UVP: 199 Euro - Stand: OUT_A24Der Spielteppich nimmt die herkömmlichen – auto-orientierten – Kinderteppichen zum Anlass, Kindern eine fantasievolle und nachhaltige Entdeckungsreise durch die Stadt von morgen zu ermöglichen. Durch die verschiedenen Mobilitätsformen, einem Wochenmarkt oder auch einem Tiergehege bietet der Spielteppich unzählige Spielmöglichkeiten. Durch die Darstellungen nachhaltiger Mobilitätsformen und Fahrradspielzeuge aus Holz werden wertvolle Kenntnisse über umweltbewusstes Handeln vermittelt.UVP: ab 99 Euro - Stand: OUT_B9Datum: 13.-14. April 2024, 10.00-18.00 UhrOrt: Flughafen Tempelhof, Hangar 5 und VorfeldEingänge: Eingang „Landseite“ am Hangar 5: Tempelhofer Damm 45, 12101 Berlin, U-Paradestr.Eingang “Luftseite”: über das Tempelhofer FeldFläche: gesamte Veranstaltung ca. 50.000 m²Veranstalter: fairnamic GmbH/EUROBIKEOrganisation: Velokonzept GmbH, BerlinTickets: Tageskarte im Vorverkauf 10,00€, am Wochenende 12,00€Festivalkarte im Vorverkauf 12,00€, am Wochenende 15,00€online auf www.veloberlin.com und Tageskasse vor OrtEintritt frei für Kinder bis einschließlich 14 Jahre und Begleitpersonen von Schwerbehinderten mit Merkzeichen BWeb: www.veloberlin.com

Social: www.facebook.com/veloberlin

www.instagram.com/veloberlin Über die VELOBerlinSeit 2011 ist die VELOBerlin das Fahrradfestival in der Hauptstadt. Veranstaltet von der fairnamic GmbH (Veranstalterin der Weltleitmesse EUROBIKE in Frankfurt/Main), konzipiert und organisiert von der Berliner Fahrradagentur Velokonzept, präsentiert die Fahrradmesse über 200 ausstellende Fahrradmarken, Händler:innen und Dienstleistende aller Fahrrad- und Mobilitätsbereiche, die die große Vielfalt der Trends und Innovationen der Fahrradbranche widerspiegeln. Ergänzt um Themen wie nachhaltige Mobilität, Reisen und Lifestyle & Sport erleben tausende Fahrradfans Produkte, Services und ein buntes Rahmen- und Showprogramm.Nach sieben Ausgaben an der Messe Berlin zog die VELOBerlin 2018 an den Flughafen Tempelhof, die neue Location und die einhergehende Neukonzeption sorgte für einen enormen Aussteller- und Publikumszuwachs bis 2019 (300 Messestände, 20.000 Besucher:innen). Nach den pandemiebedingten Absagen der Veranstaltung in den Jahren 2020 und 2021 öffnete die VELOBerlin im April 2022 wieder ihre Tore. Die elfte Ausgabe im Mai 2023 sorgte mit über 200 Ausstellenden und 17.000 Fahrradfans sowie Radrennen auf dem Tempelhofer Feld für große Aufmerksamkeit weit über die Hauptstadt hinaus.Die VELOBerlin 2024 findet am 13. & 14. April statt.