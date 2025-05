Fahrradtrends und Produkthighlights: VELOBerlin zeigt Neues aus der Fahrradwelt

VELOBerlin 2025. Das Fahrradfestival.

Datum: 10.-11. Mai 2025, 10.00-18.00 Uhr

Ort: Flughafen Tempelhof, Hangar 4 & Außengelände

Eingänge: Eingang „Landseite“ am Hangar 4: Columbiadamm 26, U-Platz der Luftbrücke Eingang “Luftseite”: über das Tempelhofer Feld

Fläche: gesamte Veranstaltung ca. 50.000 m²

Veranstalter: fairnamic GmbH/EUROBIKE

Organisation: Velokonzept GmbH, Berlin

Tickets: Tageskarte im Vorverkauf 10,00€, am Wochenende 12,00€ Festivalkarte im Vorverkauf 12,00€, am Wochenende 15,00€ online auf www.veloberlin.com und Tageskasse vor Ort Eintritt frei für Kinder bis einschließlich 14 Jahre und Begleitpersonen von Schwerbehinderten mit Merkzeichen B

Die Messe bietet Angebote für Alltag, Freizeit und Beruf: City-, Kompakt- und Cargobikes stehen ebenso im Fokus wie digitale Anwendungen und nachhaltige Konzepte. Auch beim Zubehör zeigt sich Bewegung: Fahrradschlösser mit Fingerabdrucksensor, multifunktionale Taschen und Transportlösungen machen Radfahren noch alltagstauglicher.Die „Carrier Plattform“ aus Aluminium lässt sich mit Adapterplatten quer oder längs am Fahrradgepäckträger befestigen und vergrößert so die Ladefläche. Darauf passen handelsübliche Kartons und Faltboxen, die mit Spanngurten an den umlaufenden Löchern verzurrt werden können. Die praktische Transportmöglichkeit von Fahrer Berlin erlaubt eine Zuladung von zehn Kilogramm.UVP: 69,90 Euro / Stand H_F8Flexibilität lautet das Motto beim E-Lastenrad „Carrie“ von Riese & Müller. Die sogenannte „Flexbox“ lässt sich ganz nach Bedarf an den Lasten- oder Kindertransport anpassen. Für platzsparendes Abstellen kann man die Box einfach einklappen. Dank der 20-Zoll-Räder bleibt das „Carrie“ auch bei voller Beladung agil und wendig in der Handhabung. Unterstützung kommt vom Bosch-Performance-Line-Motor mit 545-Watt-Akku.UVP: ab 5.799 Euro / / Stand OUT_D5Das standsichere Elektro-Sesseldreirad „Delta tx“ der hessischen Manufaktur HP Velotechnik sorgt mit dem niedrigen Einstieg und der aufrechten Sitzposition für viel Komfort in jeder Situation, gerade für ältere Menschen. Es lässt sich zudem platzsparend hochkant parken und bietet bei einer maximalen Zuladung von 150 Kilogramm viel Platz für Gepäck. Über das Baukastensystem kann man das Dreirad individuell motorisieren – zum Beispiel mit dem Bafang M300 oder dem Shimano-Steps-Cargoantrieb mit vollautomatischer Schaltung.UVP: ab 6.490 Euro / Stand OUT_B19Im Wohnmobil-Urlaub mit dem Fahrrad unterwegs? Dann lohnen sich kompakte E-Bikes mit 20-Zoll-Rädern wie zum Beispiel das „P12 ZR Adventure“ von I:sy. Der Lenker lässt sich mit wenigen Handgriffen einklappen und das Rad kann leicht verstaut werden. Breite Stollenreifen, eine Federgabel und eine absenkbare Sattelstütze sorgen auch abseits des Asphalts für Fahrspaß. Die Motor-Getriebe-Einheit MGU von Pinion gilt als besonders wartungsarm sowie nahezu verschleißfrei und bietet ein dynamisches Fahrgefühl.UVP: ab 6.199 Euro / Stand OUT_B8Das kompakte Cargobike der CS-Serie des deutschen Herstellers Ca Go bietet zahlreiche Möglichkeiten, allerlei Hab und Gut zu transportieren – bei einem maximal zulässigen Gesamtgewicht von 180 Kilogramm. In der Ausstattungsvariante „Exclusive Edition 5“ verfügt es über eine stufenlose Enviolo-Nabenschaltung mit Gates-Riemen, Dropper-Post, einen verlängerten Frontgepäckträger und ein Abus-Rahmenschloss. Der Antrieb kommt vom Bosch Cargo Line Smart mit 725-Wattstunden-Akku.UVP: ab 6.290 Euro / Stand OUT_A12Die Bekleidungsserie „Loamer“ von Vaude umfasst Shirts, Longsleeves, Shorts und Regenjacken für Frauen und Männer und macht auch abseits der Trails eine gute Figur. Alle Produkte wurden nachweislich umweltschonend hergestellt. Die Shirts bestehen sogar komplett aus recyceltem Polyester und sind ebenfalls wieder recyclebar.UVP: ab 50 Euro / Stand H_C4Schlüssel oder Zahlenkombi ade. Beim „Yardo“ von Abus wird das Schloss schnell und einfach per Fingerabdruck geöffnet. Besonders praktisch: in der zugehörigen App können bis zu 20 Nutzer:innen hinterlegt werden, sodass beispielsweise Familien oder Unternehmen die Schlösser nutzen können, um ihren Fahrrad-Fuhrpark zu sichern.UVP: ab 99,95 Euro / Stand H_A2Mit dem Ventilsystem „Clik-Valve“ hat Reifenspezialist Schwalbe das Aufpumpen von Fahrradreifen vereinfacht. Der Pumpenkopf lässt sich buchstäblich per Klick auf das Ventil setzen und wieder entfernen, zudem wird der Luftdurchfluss erhöht. Passend zum neuen System hat SKS Germany den „Air-X-Plorer Clik Valve“ im Angebot, der neben dem Clik-Valve Pumpenkopf mit Manometer, stabilem Metallfuß und einem ergonomischen Griff ausgestattet ist. Zusätzlich bietet SKS Germany Umrüst-Sets mit Ventilen und Pumpenköpfen bzw. -adaptern für bestehende Ventilsysteme an.UVP: 49,99 Euro (Pumpe) bzw. ab 5,95 Euro (Umrüst-Set) / Stand OUT_B5Ortlieb hat sein bewährtes Befestigungssystem für Radtaschen mit dem „Quick-Lock2.2-System“ weiterentwickelt. Es überzeugt durch seine unkomplizierte Anpassung an unterschiedliche Rohrdurchmesser des Gepäckträgers – sowohl oben als auch unten an den Arretierungshaken. Zusätzlich lässt sich das „QL2-Lock“ verwenden, ein kleines Schloss, das die Taschen zuverlässig vor Gelegenheitsdiebstahl sichert.UVP: 20 Euro (Befestigungssystem), 15 Euro (Schloss) / Stand H_F2Seit 2011 ist die VELOBerlin das Fahrradfestival in der Hauptstadt. Veranstaltet von der fairnamic GmbH (Veranstalterin der Weltleitmesse EUROBIKE in Frankfurt/Main), kon-zipiert und organisiert von der Berliner Fahrradagentur Velokonzept, präsentiert die Fahrradmesse über 200 ausstellende Fahrradmarken, Händler:innen und Dienstleis-tende aller Fahrrad- und Mobilitätsbereiche, die die große Vielfalt der Trends und In-novationen der Fahrradbranche widerspiegeln. Ergänzt um Themen wie nachhaltige Mobilität, Reisen und Lifestyle & Sport erleben tausende Fahrradfans Produkte, Ser-vices und ein buntes Rahmen- und Showprogramm.Nach sieben Ausgaben an der Messe Berlin zog die VELOBerlin 2018 an den Flugha-fen Tempelhof, die neue Location und die einhergehende Neukonzeption sorgte für einen enormen Aussteller- und Publikumszuwachs bis 2019 (300 Messestände, 20.000 Besucher:innen). Nach den pandemiebedingten Absagen der Veranstaltung in den Jahren 2020 und 2021 öffnete die VELOBerlin im April 2022 wieder ihre Tore. Die zwölfte Ausgabe im April 2024 sorgte mit über 200 Ausstellenden und 19.000 Fahrrad-fans sowie Radrennen auf dem Tempelhofer Feld für große Aufmerksamkeit weit über die Hauptstadt hinaus.Die VELOBerlin 2025 findet am 10. und 11. Mai statt.