Weihnachtszauber, Genuss & besondere Abende in Drewitz

Weihnachtszauber am Grillplatz
Festlich geschmückt und gemütlich wird der Grillplatz zum besonderen Treffpunkt für Weihnachtsfeiern. Beim Do-it-yourself-BBQ können Gäste selbst den Grill anwerfen, während Glühwein, Punsch und winterliche Leckereien für die passende Stimmung sorgen. Wer es entspannter mag, kann sich beim Rundum-sorglos-Weihnachtsgrillabend vom Service verwöhnen lassen.
Ein stimmungsvoller Abend für Kollegen, Freunde und Gruppen – gemeinsam genießen und Weihnachten einmal anders erleben.
Wildspezialitäten im Restaurant „THE VIEW“
Am Freitag, 27. November 2026 ab 18:30 Uhr wird es rustikal und genussvoll: Beim Abend mit Wildspezialitäten vom Spieß erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Buffet mit kalten und warmen Köstlichkeiten, Spezialitäten vom Grill und Spieß, Desserts und Punsch zur Begrüßung.
Dinnerevents voller Genuss und Unterhaltung
Auch die kommenden Monate versprechen besondere Abende. Bei den Dinnerevents im Naturresort treffen köstliche Menüs auf Comedy, Artistik, Musik, Magie und spannende Geschichten.
Auf dem Programm stehen:
- „Vergiss Vegas“ – Das Varieté Dinner: 13. & 14.11.2026
- Comedy Krimi Dinner „Und raus bist du“: 26.11.2026
- Das Burlesque Dinner: 11.12.2026
- Das True Crime Dinner: 09.01.2027
- Comedy Krimi Dinner: 30.01.2027
Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden Interessierte auf der Website: www.drewitzersee.vandervalk.de