X-Mas-Partys im Van der Valk Resort Linstow: Weihnachten trifft auf Partylaune

Die Vorweihnachtszeit wird wieder zur Partyzeit: Mit den beliebten X-Mas-Partys lädt das Van der Valk Resort Linstow auch 2026 zu genussvollen und stimmungsvollen Feierabenden ein.



Gemeinsam feiern, genießen und das Jahr in besonderer Atmosphäre ausklingen lassen: Das Van der Valk Resort Linstow lädt im Dezember 2026 wieder zu seinen großen X-Mas-Partys ein. Drei festliche Abende versprechen beste Unterhaltung, kulinarische Vielfalt und jede Menge Tanzvergnügen. Damit bieten die Veranstaltungen den idealen Anlass für Unternehmen, Vereine, Freundeskreise und Familien, die Vorweihnachtszeit gemeinsam zu feiern.



Am 4. und 5. Dezember sowie am 11. Dezember 2026 öffnet der festlich dekorierte große Festsaal seine Türen für einen unvergesslichen Partyabend. Los geht es jeweils um 18 Uhr mit einem abwechslungsreichen Schlemmerbuffet, das keine Wünsche offenlässt. Auch für die passenden Getränke ist gesorgt: Softdrinks, Bier, Wein und Sekt sind bereits im Eintrittspreis enthalten und stehen bis 1 Uhr nachts zur Verfügung.



Musikalisch ist für jeden Geschmack etwas dabei. Eine Liveband und ein DJ bringen mit bekannten Hits und Klassikern aus mehreren Jahrzehnten die Tanzfläche in Bewegung. Ob ausgelassenes Feiern, gemeinsames Anstoßen oder ein gemütlicher Abend mit guten Gesprächen – hier kommen alle auf ihre Kosten. Ein herzhafter Mitternachtssnack sorgt für neue Energie, bevor die Feier in die letzten Stunden geht.



Besonders angenehm: Niemand muss nach einem gelungenen Abend direkt die Heimreise antreten. Auf Wunsch lässt sich die Weihnachtsfeier mit einer Übernachtung im Hotel verbinden. So können die Gäste den Abend entspannt genießen und den nächsten Morgen ganz ohne Eile beginnen.



Auch rund um die Veranstaltung hat das Resort einiges zu bieten. Wer aus dem Partyabend einen kleinen Winterausflug machen möchte, kann den Aufenthalt beispielsweise mit einem Besuch der großen Saunalandschaft verbinden.



Drei Termine, ein festliches Ambiente und beste Voraussetzungen für einen unvergesslichen Abend: Die X-Mas-Partys im Van der Valk Resort Linstow sind die perfekte Gelegenheit, gemeinsam auf das vergangene Jahr anzustoßen und die Vorweihnachtszeit zu genießen.

(lifePR) (