Wildwest-Feeling im Van der Valk Resort Linstow: Action-Show mit Pferden begeistert die ganze Familie
Die erfahrenen Reiter der Comanchen Ranch Neu Poserin präsentieren mit ihren Pferden eine mitreißende Inszenierung aus rasanter Reitkunst, beeindruckenden Tricks und waghalsigen Stunts. Die Kombination aus Geschwindigkeit, Präzision und der besonderen Verbindung zwischen Mensch und Tier sorgt für ein unvergessliches Erlebnis für Besucher jeden Alters.
Bereits ab 18:30 Uhr sind Gäste herzlich eingeladen, das Veranstaltungsgelände zu besuchen und sich mit ausgewählten kulinarischen Angeboten auf einen stimmungsvollen Sommerabend einzustimmen. Die Show beginnt im Anschluss um 19:30 Uhr und verspricht beste Unterhaltung unter freiem Himmel.
Die Action-Show ist sowohl für Urlaubsgäste des Resorts als auch für Besucher aus der Region ein besonderes Sommerhighlight. Tickets sind an der Hotelrezeption sowie an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt beträgt 9 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder von 4 bis 12 Jahren.
Mit diesem außergewöhnlichen Veranstaltungsformat bietet das Van der Valk Resort Linstow den Gästen ein weiteres abwechslungsreiches Freizeitangebot und schafft unvergessliche Sommermomente für die ganze Familie.
Weitere Informationen finden Sie unter www.linstow.vandervalk.de.