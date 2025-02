Veranstaltungen im März - Van der Valk

Beschreibung:Schlagerparty – der Abend, auf den Sie gewartet haben!Tanzen Sie zu den unvergesslichen Hits von Roland Kaiser, Helene Fischer und vielen mehr!Genießen Sie ein All-inclusive-Erlebnis mit einem Begrüßungsgetränk, Live-Musik oder DJ, einem köstlichen Abendbuffet und Getränken von 18:00 bis 01:00 Uhr – von alkoholfreien Drinks über Sekt und Wein bis hin zu Bier. Und das Beste? Ein leckerer Mitternachtssnack wartet auch auf Sie!Beginn: 18:00 | Ende: 01:00 UhrPreis: 75€Lassen Sie sich diesen Abend voller Musik und Freude nicht entgehen!Zugänglich für Personen ab 18 Jahren.Reservierungen telefonisch unter +49 (0)38457 71021 oder online Beschreibung:Erleben Sie ein magisches Dinner mit Magier Johannes!Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Illusionen und Magie bei unserem exklusiven "Magischen Dinner mit Magier Johannes". Dieses einzigartige Erlebnis verspricht nicht nur einen kulinarischen Genuss, sondern auch verblüffende Zaubertricks und magische Momente.Uhrzeit:• Einlass: 17:30 Uhr• Beginn: 18:00 UhrPreis pro Person: € 85,00• Inklusive Empfangsgetränk und exquisitem MenüGenießen Sie ein festliches Menü, während Magier Johannes Sie mit seiner beeindruckenden Zauberkunst verblüfft. Die perfekte Kombination aus Gaumenfreuden und magischer Unterhaltung erwartet Sie.Tickets sichern:Reservieren Sie jetzt ihre Plätze unter +49 39927-7670 oder drewitz@vandervalk.de Beschreibung:Tauchen Sie ein in die Welt der Hypnose! Ein faszinierendes Thema, das oft mit vielen Fragen verbunden ist.Wie funktioniert sie? Was kann man damit erreichen? In unserem Workshop mit Magier Johannes erhalten Sie spannende Einblicke und erleben mitreißende, praktische Beispiele, die Sie staunen lassen werden.Während der einstündigen Lesung werden Kaffee, Tee und Softgetränke inklusive serviert. Nach dem Workshop haben Sie die Gelegenheit, selbst in die Welt der Hypnose einzutauchen und die Magie hautnah zu erleben.Preis: 29,00€Beginn: 11:00 UhrReservierungen unter: +4939927 7670 oder drewitz@vandervalk.de Beschreibung:Genießen Sie spannende DDR-Geschichten inklusive Lesung und 3-Gang-DDR Menü bei uns!Wir begrüßen Sie herzlichst mit einem Begrüßungsgetränk zur Vorstellung.In ungezwungener Runde erzählt Bernd Brückner, langjähriger und letzter Leibwächter von Erich Honecker, über seine Erfahrungen an der Seite des einstigen Staats- und Parteichefs der ehemaligen DDR. Ob Jagdausflug, Bad in der Menge, Militärparade oder Staatsbesuch: Brückner fehlt auf keinem Protokollbild. Er war für Honeckers Sicherheit zuständig, 13 Jahre lang. Zwanzig Jahre nach dem Tod seines ehemaligen Chefs erinnert sich Brückner in seinem gleichnamigen Buch an die Zeit an Honeckers Seite. Und er erzählt Erstaunliches und Unbekanntes. Denn obwohl man meint, dass eigentlich längst alles über Erich Honecker berichtet worden sei, überrascht Brückner mit viel Neuem, das weder in der Zeitung, in Büchern noch in Akten der BStU stand: über verhinderte Anschläge, peinliche Zwischenfälle und private Sorgen des Staatsratsvorsitzenden.Beginn: 17:30 UhrPreis: 75€Reservieren Sie jetzt Ihre Plätze unter +49 39927-7670 oder drewitz@vandervalk.de Beschreibung:Entspannte Mittagsveranstaltung mit guter Unterhaltung und spannenden DDR Geschichten inklusive 1 Stück Blechkuchen und Kaffee satt.Reservierungen unter: +4939927 7670 oder drewitz@vandervalk.de Beginn: 14:00 UhrPreis: 29,00€