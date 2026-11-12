Urlaubsideen direkt vor der Haustür – Van der Valk Resort Linstow auf der Touristik & Caravaning Leipzig 2026
Ob Familienurlaub, eine kleine Auszeit vom Alltag oder ein erholsames Wochenende zu zweit – das Van der Valk Resort Linstow bietet beste Voraussetzungen für abwechslungsreiche Urlaubstage. Inmitten der reizvollen Landschaft Mecklenburg-Vorpommerns und nur einen Katzensprung von der Ostsee entfernt, vereint das Resort komfortable Unterkünfte, vielfältige Gastronomie und zahlreiche Freizeitmöglichkeiten unter einem Dach.
Urlaub, Erholung und Erlebnis in Mecklenburg-Vorpommern
Das Van der Valk Resort Linstow steht für Urlaub mit vielfältigen Möglichkeiten. Die Kombination aus komfortablen Unterkünften, gastronomischen Angeboten und abwechslungsreichen Freizeitmöglichkeiten macht das Resort zu einem attraktiven Urlaubsziel für unterschiedliche Generationen und Reiseanlässe.
Auch die Umgebung lädt dazu ein, die Region ganz nach den eigenen Vorstellungen zu entdecken: Ausflüge zu den zahlreichen Seen, Radtouren durch weitläufige Wälder oder entspannte Stunden in der Natur – hier findet jeder seinen persönlichen Urlaubsmoment.
Persönliche Beratung auf der Touristik & Caravaning Leipzig
Wer das Van der Valk Resort Linstow noch nicht kennt oder bereits einen nächsten Aufenthalt plant, hat auf der Touristik & Caravaning Leipzig die Gelegenheit zum persönlichen Austausch. Das Team vor Ort informiert gerne über die vielfältigen Urlaubsangebote und Möglichkeiten im Resort und steht für Fragen und individuelle Urlaubswünsche zur Verfügung.
Darüber hinaus ist das Team des Van der Valk Resort Linstow auch Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Van der Valk Naturresort Drewitz. Im Gegensatz zum lebendigen und vielseitigen Resort in Linstow erwartet die Gäste in Drewitz ein echtes Erholungsparadies am See. Umgeben von unberührter Natur und direkt am Wasser gelegen, steht das Naturresort für Ruhe, Entschleunigung und naturnahe Erholung. Hier lässt sich der Alltag hinter sich lassen und die besondere Atmosphäre der Mecklenburgischen Seenlandschaft in vollen Zügen genießen.
Ein besonderer Vorteil für alle Messebesucher: Wer sich direkt vor Ort für einen Urlaub entscheidet, darf sich auf attraktive Messeangebote und einen exklusiven Messerabatt freuen. Ein Besuch am Stand lohnt sich also gleich doppelt!
Besuchen Sie das Resort Linstow vom 18. bis 22. November 2026 am Stand 4K33 und lassen Sie sich inspirieren.
Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten unter: www.linstow.vandervalk.de
Van der Valk Resort Linstow GmbH · Krakower Chaussee 1 · 18292 Linstow Tel. 038457 7-1020 · bankettlinstow@vandervalk.de · www.linstow.vandervalk.de