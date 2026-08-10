Urlaub im Van der Valk Resort Linstow: Erholung, Genuss und Erlebnis zu jeder Jahreszeit
Mit dem Jubiläumsspecial ab 179 Euro pro Person können Gäste zwei Übernachtungen im Apartment oder Hotel inklusive Frühstück genießen. Zum Arrangement gehören außerdem ein 3-Gänge-Menü, ein Cocktail, ein Eisbecher und eine kleine Überraschung bei der Anreise. Vier Stunden Eintritt in die Saunalandschaft sowie der tägliche Eintritt ins Erlebnisbad sind ebenfalls inklusive. Das Special ist ganzjährig buchbar.
Darüber hinaus bietet das Resort zahlreiche Freizeitmöglichkeiten für die ganze Familie. Erlebnisbad, Spielplätze, Sportangebote und Animation sorgen für Abwechslung. Tierische Begegnungen mit Alpakas und weiteren Tieren sowie die vielfältige Natur der Mecklenburgischen Seenlandschaft machen den Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis.
Ob entspannte Auszeit, aktiver Familienurlaub oder genussvoller Kurztrip – im Van der Valk Resort Linstow lassen sich Erholung und Erlebnis miteinander verbinden.
Weitere Informationen und Buchung unter www.linstow.vandervalk.de.