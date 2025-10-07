Kontakt
Stöbern für die Kleinsten – Baby- und Kleinkindbörse am 19. Oktober 2025

(lifePR) (Linstow, )
Am Sonntag, dem 19.10.2025, lädt das Van der Valk Resort Linstow von 10:00 bis 15:00 Uhr zur beliebten Babybörse und Kleinkindmarkt ein. Familien, werdende Eltern und Schnäppchenjäger können sich auf ein vielfältiges Angebot rund ums Kind freuen.

Ob Kleidung, Spielzeug, Bücher, Kinderwagen oder Babyausstattung – hier wechselt gut Erhaltenes den Besitzer und macht Platz für Neues.
In entspannter Atmosphäre lässt sich nach Herzenslust stöbern, handeln und entdecken. Ein ideales Event für alle, die auf der Suche nach nachhaltigen und preiswerten Schätzen für ihre Kleinen sind.
Als kleines Extra warten auf die Besucher außerdem ausgewählte „Van der Valk Schätze“ – dekorative Einzelstücke, kleinere Antiquitäten und stilvolle Accessoires für Zuhause.

Das Van der Valk Resort Linstow bietet beste Voraussetzungen: eine zentrale Lage, großzügige, wetterunabhängige Räumlichkeiten sowie familienfreundliche Rahmenbedingungen – inklusive kostenlosem Eintritt.
Denn neben dem eigentlichen Gebrauchtwarenmarkt mit gastronomischer Versorgung gibt es auch verschiedene Angebote für Kinder, wie das kostenfreie Indoor-Tobeland und das Spaßbad, so dass die Eltern in Ruhe stöbern können. 

