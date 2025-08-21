Secret Places direkt am SEE– Naturresort Drewitz
Ein Ort zum Durchatmen
Das Naturresort Drewitz ist der perfekte Rückzugsort für alle, die dem Alltag entfliehen möchten. Hier trifft luxuriöse Ruhe auf natürliche Schönheit. Gäste genießen ihren Aufenthalt in stilvollen Ferienhäusern und Apartments – mitten im Grünen, mit Blick auf den glasklaren Drewitzer See. Ob Spaziergänge durch das Biosphärenreservat, entspannte Stunden auf der Seeterrasse oder eine Bootstour über das Wasser – die Möglichkeiten, die Seele baumeln zu lassen, sind grenzenlos.
Mit der Eröffnung von vier exklusiven Suiten – „Wilderness Grandeur Suite“, „The Green Emerald“, „Sunset Loft Retreat“ und „Natural Vintage Suite“ – erweitert das Naturresort sein Angebot um hochwertige Rückzugsorte, die modernes Design mit der Ruhe der Natur verbinden. Jede Suite überzeugt mit individuellem Stil, edlen Materialien und einem Ausblick, der die besondere Lage direkt am Drewitzer See voll zur Geltung bringt.
Kulinarik auf höchstem Niveau
Ein besonderes Highlight des Resorts ist das hoteleigene Restaurant „THE VIEW“, das mit regionalen und saisonalen Spezialitäten begeistert. Die Küche setzt auf frische Zutaten aus der Region und interpretiert traditionelle Gerichte mit einer kreativen Note.
Ab dem 01. Juli wurde das Sommer-Grillbuffet eröffnet – mit allem, was dazugehört: saftige Steaks, frischer Fisch, knackige Beilagen und entspannte Stimmung am Wasser. Von Juli bis September wird das Grillbuffet jeden Freitagabend zum Treffpunkt für Genießer.
Auch für alle, die Spannung und Unterhaltung lieben, bietet das Naturresort ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm. Ob Krimi-Comedy, True-Crime- Dinner mit Bestsellerautor Veikko Bartel oder Burleque Dinner voller eleganter Tänze – jedes Event ist ein Erlebnis für sich. Besonders stimmungsvoll: das Nostalgie-Dinner mit Sänger Herr Könnig, der die Gäste musikalisch in die 1920er bis 1940er Jahre entführt.
Abwechslungsreiche Events für jeden Geschmack
Doch nicht nur kulinarisch hat das Naturresort einiges zu bieten. Wem der Sinn nach innerer Ruhe steht, der wird bei der Yoga-Einheit auf der See SPA Terrasse neue Energie schöpfen. Am 24. August verwandelt sich unsere Terrasse mit Seeblick in eine Oase der Achtsamkeit – begleitet von professioneller Anleitung und der beruhigenden Atmosphäre des Wassers. Diese Erfahrung der Ruhe und Achtsamkeit lässt sich auch im Jahr 2026 fortsetzen, wenn wir zu unseren Fastentagen einladen. Zur Wahl stehen die beiden bewährten Arrangements „Basenfasten am See“ und „Buchinger-Fasten am See“, die den Körper gezielt entgiften und gleichzeitig das innere Gleichgewicht stärken.
