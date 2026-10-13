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Rundum-sorglos-Feiern im Van der Valk Resort Linstow: Neue Termine für unvergessliche Partynächte bis ins Jahr 2027

(lifePR) (Linstow, )
Raus aus dem Alltag, rein ins Vergnügen: Das Van der Valk Resort Linstow lädt zu stimmungsvollen Nächten voller Musik, Tanz und Genuss ein. Die beliebten All-Inclusive-Partys versprechen ab Herbst 2026 und mit einem abwechslungsreichen Auftakt im neuen Jahr 2027 pure Lebensfreude für Tanzbegeisterte, Feierfreudige und alle, die unvergessliche Stunden gemeinsam zelebrieren möchten.

Ein Ticket, alles drin – wer im Resort Linstow feiert, genießt das Rundum-Paket aus mitreißenden Live-Acts oder DJs, einem reichhaltigen Buffet und ausgewählten Getränken, die den gesamten Abend über keine Wünsche offen lassen. Bevor das Resort voller Vorfreude in das neue Veranstaltungsjahr startet, stehen mit der Schlager-Party am 31. Oktober und den X-Mas-Partys am 04., 05. und 11. Dezember 2026 noch einige besondere Veranstaltungshöhepunkte bevor.

Auch 2027 geht die Partyreihe nahtlos weiter: Ab Januar startet das Resort mit Kult-Klassikern wie den beliebten 80er/90er-Jahre-Nächten am 23. Januar sowie am 10. April und stimmungsvollen Schlager-Abenden am 30. Januar und am 20. März in das neue Jahr. Das Programm wird im Laufe des Jahres durch viele weitere mitreißende Termine ergänzt, sodass Feierwütige sich auf eine durchgehende Saison voller Highlights freuen dürfen. Ob fröhliche Frauentagsparty am 07. März., energiegeladene 2000er-Beats am 13. März – hier findet jeder Musikgeschmack seinen Platz.

Geschenk-Tipp: Erlebnisse schenken, die bleiben

Wer noch auf der Suche nach einem Präsent ist, das garantiert für strahlende Augen sorgt, liegt mit den All-Inclusive-Veranstaltungen goldrichtig. Ob zum Geburtstag, als Dankeschön für liebe Kollegen oder als Überraschung unter dem Weihnachtsbaum: Tickets für die Partynächte – ideal kombinierbar mit einer entspannten Übernachtung im Resort sowie der Nutzung des großzügigen Erlebnisbades und der Saunalandschaft – sind die perfekte Geschenkidee. Verschenken Sie wertvolle gemeinsame Zeit, Vorfreude und unvergessliche Erinnerungen.

Machen Sie die Nacht zum Tag und verbinden Sie das schwungvolle Event mit einer erholsamen Auszeit inmitten der Natur.

Tickets, aktuelle Termine und weitere Informationen unter: Eventübersicht Van der Valk Resort Linstow

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