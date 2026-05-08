Romantischer Auftakt im Van der Valk Naturresort Drewitz: Hochzeitssaison erfolgreich gestartet
Das Van der Valk Naturresort Drewitz bietet mit seiner ruhigen Lage direkt am Drewitzer See, naturnahen Unterkünften sowie vielseitigen Veranstaltungsflächen den idealen Rahmen für unvergessliche Hochzeiten. Besonders beliebt sind freie sowie standesamtliche Trauungen am hoteleigenen Strandabschnitt mit direktem Blick auf den See. Anschließend lädt das Bootshaus am See zu stilvollen Feierlichkeiten in einzigartiger Atmosphäre ein.
Zum ganzheitlichen Hochzeitskonzept gehört zudem eine persönliche Betreuung durch die hauseigene Weddingplanerin, die Brautpaare von der ersten Planung bis zum großen Tag begleitet und individuelle Wünsche mit viel Liebe zum Detail umsetzt.
Mit dem gelungenen Auftakt am vergangenen Samstag ist die Hochzeitssaison im Naturresort Drewitz offiziell eröffnet. Emotionale Momente, persönliche Atmosphäre und die besondere Naturkulisse machten den Saisonstart zu einem unvergesslichen Erlebnis für Brautpaar und Gäste.
Das Naturresort Drewitz zählt zu den beliebtesten Hochzeitslocations in Mecklenburg-Vorpommern. Während der Saison finden nahezu jedes Wochenende – regelmäßig freitags und samstags – Hochzeiten und Feierlichkeiten am See statt. Mit seinem ganzheitlichen Konzept aus Natur, Ruhe, Gastfreundschaft und exklusiven Veranstaltungsorten bietet das Resort den perfekten Rahmen für den schönsten Tag im Leben.
Sie planen ebenfalls eine Hochzeit oder andere Feierlichkeit in besonderer Atmosphäre? Das Team des Van der Valk Naturresort Drewitz berät Sie gern persönlich und individuell zu Ihren Möglichkeiten vor Ort unter Telefon: +49 (0)39927 767 201 oder E-Mail: bankettdrewitz@vandervalk.de.