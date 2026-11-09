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Manege frei im Van der Valk Resort Linstow: 320 Kinder wurden zu Nachwuchs-Artisten

(lifePR) (Linstow, )
Eine Woche voller Bewegung, Begeisterung und großer Emotionen: Das Van der Valk Resort Linstow verwandelte sich in der vergangenen Woche in eine bunte Zirkuswelt. Rund 320 Schülerinnen und Schüler der Fritz-Reuter-Grundschule aus Güstrow verbrachten hier eine ganz besondere Projektwoche gemeinsam mit dem Projektzirkus Simsalabim.

Unter Anleitung professioneller Artisten tauchten die Kinder in die faszinierende Welt des Zirkus ein. Ob Akrobatik, Jonglage, Clownerie, Zauberei oder weitere spannende Zirkusdisziplinen – jedes Kind bekam die Möglichkeit, eigene Talente zu entdecken, Neues auszuprobieren und über sich hinauszuwachsen.

Dabei ging es um weit mehr als nur artistische Fähigkeiten. Teamgeist, gegenseitiges Vertrauen, Zusammenhalt und Selbstbewusstsein standen im Mittelpunkt des gemeinsamen Projekts. Die Kinder lernten, sich gegenseitig zu unterstützen, Herausforderungen gemeinsam zu meistern und als Gruppe etwas Besonderes auf die Beine zu stellen.

Das Van der Valk Resort Linstow schuf für diese besondere Projektwoche den passenden Rahmen und übernahm mit großer Freude die Rolle des Gastgebers. Dabei sorgte es auch für die umfassende Verpflegung der Teilnehmer. Ein besonderer Dank galt auch der TOP Unternehmensgruppe vertreten durch Herrn Michael Böhm, die das Projekt als Buspartner und Sponsor unterstützt hat und damit einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung leistete.

Den Höhepunkt der Woche bildeten die großen Gala-Vorstellungen im echten Zirkuszelt. Dann hieß es endlich: Manege frei! Die jungen Nachwuchs-Artisten präsentierten stolz, was sie während der Projektwoche gemeinsam mit dem Team von Simsalabim erarbeitet haben.

Eine Woche, die sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird – mit vielen neuen Erfahrungen, strahlenden Gesichtern und jeder Menge Zirkuszauber.

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