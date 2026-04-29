Jubiläumswochenende voller Erlebnisse und neuer Highlights

Sportliche Aktionen in Kooperation mit der F.C. Hansa Fußballschule

Bühnenprogramm mit DJ und Showeinlagen u.a. mit dem Krakower Karnevalsverein und Janet Jongleurin

Mitmachzirkus, Hüpfburg & Trampolin

Kinderschminken, Glitzertattoos, Große Mal- und Bastelstraße

Bogenschießen, Trabi-Wettschieben und Kettcar Parcours

Ferienhäuser und Eventlocation zur Besichtigung

Ponyreiten und Alpakas zum Anfassen, Kremserfahrten

Präsentation der Freiwilligen Feuerwehr mit Einblicken in ihre Arbeit

Jazz-Musik mit Swing for fun auf unserer à la carte

Große Gewinnaktion mit attraktiven Reise Preisen, u. a. einem Reisegutschein

Das Van der Valk Resort Linstow feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen und damit ein Vierteljahrhundert voller Gastfreundschaft, Erlebnis und stetiger Weiterentwicklung. Seit der Eröffnung im Jahr 2001 hat sich das Resort zu einem der bedeutendsten Ferien- und Veranstaltungsort in Mecklenburg-Vorpommern entwickelt und durfte in dieser Zeit Millionen Gäste willkommen heißen.Dieses besondere Jubiläum wird mit einem Festwochenende gefeiert – voller Gastfreundschaft, Genuss, Unterhaltung und Erlebnissen für die ganze Familie.Am Samstag, den 30. Mai, startet das Jubiläumswochenende mit einer Jubiläumsnacht. Ab 17:00 Uhr erwartet die Gäste ein kulinarisches Buffet in besonderer Atmosphäre begleitet von Musik und Tanz bevor ein stimmungsvolles Feuerwerk den Himmel über Linstow erleuchtet und den Abend eindrucksvoll abrundet.Am Sonntag, den 31. Mai, öffnet das Van der Valk Resort Linstow seine Türen für alle Besucher und lädt zum großen „Tag der offenen Tür“ mit Kindertag ein.Gäste erhalten spannende Einblicke hinter die Kulissen des Resorts und können die vielfältigen Angebote der Anlage entdecken.Ein abwechslungsreiches Programm sorgt dabei für Unterhaltung für alle Altersgruppen:Auch kulinarisch wird einiges geboten: Neben vielfältigen Speisen warten besondere Highlights wie frisch gegrilltes Wildschwein vom Spieß auf die Gäste.Die gesamte Erlebniswelt des Resorts steht offen darunter Reitangebote, Minigolf, Spaßbad mit Rutschen, Saunalandschaft und weitere Freizeitmöglichkeiten für die ganze Familie.Den stimmungsvollen Abschluss bildet ab 17:00 Uhr ein Open-Air-Sommerkino für Familien unter freiem Himmel.Für alle Gäste, die das Jubiläumswochenende verlängern möchten, bietet das Resort ein exklusives Jubiläumsspecial. Es umfasst zwei Übernachtungen inklusive Frühstück, am Anreisetag ein festliches Jubiläumsmenü, ein Cocktail und Eisbecher, ein Überraschungsgeschenk sowie die Nutzung von Sauna und Erlebnisbad.In den vergangenen 25 Jahren hat sich das Van der Valk Resort Linstow kontinuierlich weiter entwickelt – von einer klassischen Ferienanlage hin zu einem vielseitigen Resort für Urlaub, Familien, Tagungen und Events. Heute ist es ein wichtiger touristischer und wirtschaftlicher Impulsgeber in der Region.Die hohe Qualität des Hauses wird durch zahlreiche Auszeichnungen und Zertifizierungen bestätigt, darunter das Gütesiegel „Familienurlaub MV - geprüfte Qualität“, die Zertifizierung als Conference Hotel sowie Klassifizierung des DEHOGA.Passend zum Jubiläum präsentiert sich das Resort in neuem Glanz: In den vergangenen Monaten wurden Freizeiteinrichtungen, Restaurants, Ferienhäuser und Veranstaltungssäle umfassend modernisiert und neu gestaltet. Damit verbindet das Haus seine erfolgreiche Geschichte mit einem klaren Blick in die Zukunft voller frischer Ideen, moderner Erlebnisse und neuer Impulse für seine Gäste.