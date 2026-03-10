Frühlingserwachen – Van der Valk Hotels & Restaurants präsentieren ideale Eventmöglichkeiten in Mecklenburg-Vorpommern

Das Besondere erkennen „no limits“
Die Van der Valk Hotels & Restaurants in Mecklenburg-Vorpommern präsentieren ideale Eventmöglichkeiten für den Start in die neue Jahreszeit.
Mit dem Frühling erwachen nicht nur Natur und Landschaft, sondern auch neue Chancen für inspirierende geschäftliche Veranstaltungen. Die Van der Valk Hotels & Resorts laden Unternehmen und Organisationen dazu ein, Tagungen, Seminare und Firmenevents in einzigartiger Atmosphäre zu gestalten.
Das Van der Valk Resort Linstow bietet auf 65 Hektar moderne, flexible Veranstaltungsräume für bis zu 1.500 Personen, modernste Technik, exzellenten Service und kulinarische Highlights. Ob erfolgreiche Konferenz oder geselliges Team-Event – hier lässt sich Arbeit und Entspannung optimal verbinden. Darüber hinaus bieten das Van der Valk Naturresort Drewitz – direkt am See und eingebettet in unberührte Natur – sowie das Van der Valk Golfhotel Serrahn mit seinem sportlich-aktiven Ambiente ideale Ergänzungen für Firmen- und Privatveranstaltungen. Beide Standorte schaffen den idealen Rahmen für Veranstaltungen, die Natur, Bewegung und stilvolles Ambiente harmonisch vereinen.
Event-Highlights im Frühling
- Teamwork trifft Kreativität
- Abschlag am See – Schnuppergolfen
- Wild Wild West BBQ
- Do It Yourself BBQ-Erlebnis
Für weitere Informationen und Reservierungen besuchen Sie die Resorts – Linstow, Drewitz oder Serrahn.