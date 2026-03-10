Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1053812

van der Valk Resort Linstow GmbH Krakower Chaussee 1 18292 Linstow, Deutschland http://www.vandervalk.de/hotel_linstow.html
Ansprechpartner:in
Logo der Firma van der Valk Resort Linstow GmbH

Frühlingserwachen – Van der Valk Hotels & Restaurants präsentieren ideale Eventmöglichkeiten in Mecklenburg-Vorpommern

(lifePR) (Linstow, )
 

Das Besondere erkennen „no limits“

Die Van der Valk Hotels & Restaurants in Mecklenburg-Vorpommern präsentieren ideale Eventmöglichkeiten für den Start in die neue Jahreszeit.

Mit dem Frühling erwachen nicht nur Natur und Landschaft, sondern auch neue Chancen für inspirierende geschäftliche Veranstaltungen. Die Van der Valk Hotels & Resorts laden Unternehmen und Organisationen dazu ein, Tagungen, Seminare und Firmenevents in einzigartiger Atmosphäre zu gestalten.

Das Van der Valk Resort Linstow bietet auf 65 Hektar moderne, flexible Veranstaltungsräume für bis zu 1.500 Personen, modernste Technik, exzellenten Service und kulinarische Highlights. Ob erfolgreiche Konferenz oder geselliges Team-Event – hier lässt sich Arbeit und Entspannung optimal verbinden. Darüber hinaus bieten das Van der Valk Naturresort Drewitz – direkt am See und eingebettet in unberührte Natur – sowie das Van der Valk Golfhotel Serrahn mit seinem sportlich-aktiven Ambiente ideale Ergänzungen für Firmen- und Privatveranstaltungen. Beide Standorte schaffen den idealen Rahmen für Veranstaltungen, die Natur, Bewegung und stilvolles Ambiente harmonisch vereinen.

Event-Highlights im Frühling
  • Teamwork trifft Kreativität
Stärken Sie den Zusammenhalt Ihres Teams beim Seifengießen oder einem Team-Kunstprojekt. Kreativität, Kommunikation und gemeinsame Erfolgserlebnisse stehen hier im Vordergrund.
  • Abschlag am See – Schnuppergolfen
Erleben Sie den Golfsport in entspannter Atmosphäre. Perfekt für Einsteiger und alle, die Lust auf eine sportliche Herausforderung haben.
  • Wild Wild West BBQ
Genießen Sie ein rustikales Barbecue mit saftigen Steaks, herzhaften Beilagen und erfrischenden Getränken in authentischem Western-Ambiente.
  • Do It Yourself BBQ-Erlebnis
Verbringen Sie exklusive Stunden am eigenen Grillplatz, ausgestattet mit Bestuhlung, Grill, Geschirr und Heizpilz.

Für weitere Informationen und Reservierungen besuchen Sie die Resorts – LinstowDrewitz oder Serrahn.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.