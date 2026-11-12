Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1079226

van der Valk Resort Linstow GmbH Krakower Chaussee 1 18292 Linstow, Deutschland http://www.vandervalk.de/hotel_linstow.html
Ansprechpartner:in
Logo der Firma van der Valk Resort Linstow GmbH

Fitness und Erholung im Urlaub – moderne Trainingsmöglichkeiten für aktive Urlaubstage

(lifePR) (Linstow, )
Mehr Bewegung, mehr Fitness und noch mehr Urlaubskomfort: Das Van der Valk Resort Linstow erweitert sein Freizeitangebot um eine neue Attraktion. Mit der feierlichen Eröffnung des neuen TOUCAN Fitnessstudios, durch unsere Sales- und Marketingleitung, steht Hotelgästen ab sofort ein weiterer Ort zur Verfügung, um aktiv zu bleiben und etwas für das eigene Wohlbefinden zu tun. So lässt sich das persönliche Training ganz unkompliziert in den Urlaub integrieren – für eine gelungene Kombination aus Erholung, Genuss und Bewegung.

Hotelgäste können sich dort auf moderne Trainingsmöglichkeiten für Ausdauer und Kraft freuen. Zur Ausstattung gehören hochwertige Fitnessgeräte der Marke Matrix, darunter Laufbänder, Crosstrainer und Fitness-Bikes. Ein großzügiger Freihantelbereich ergänzt das Angebot und ermöglicht individuelles Krafttraining.

Ob als morgendlicher Start in den Tag oder als sportlicher Ausgleich am Abend – das neue Fitnessstudio bietet Gästen die Möglichkeit, ihre Trainingseinheiten flexibel in den Urlaub zu integrieren. 

Mit der Eröffnung des neuen Fitnessstudios setzt das Van der Valk Resort Linstow einen weiteren Akzent in der Weiterentwicklung seines Freizeitangebots. Neben Erholung, Wellness und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten wird damit auch sportliche Aktivität zu einem weiteren Bestandteil des Urlaubserlebnisses.

Weitere Informationen zum Van der Valk Resort Linstow unter www.linstow.vandervalk.de.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.