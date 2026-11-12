Fitness und Erholung im Urlaub – moderne Trainingsmöglichkeiten für aktive Urlaubstage
Hotelgäste können sich dort auf moderne Trainingsmöglichkeiten für Ausdauer und Kraft freuen. Zur Ausstattung gehören hochwertige Fitnessgeräte der Marke Matrix, darunter Laufbänder, Crosstrainer und Fitness-Bikes. Ein großzügiger Freihantelbereich ergänzt das Angebot und ermöglicht individuelles Krafttraining.
Ob als morgendlicher Start in den Tag oder als sportlicher Ausgleich am Abend – das neue Fitnessstudio bietet Gästen die Möglichkeit, ihre Trainingseinheiten flexibel in den Urlaub zu integrieren.
Mit der Eröffnung des neuen Fitnessstudios setzt das Van der Valk Resort Linstow einen weiteren Akzent in der Weiterentwicklung seines Freizeitangebots. Neben Erholung, Wellness und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten wird damit auch sportliche Aktivität zu einem weiteren Bestandteil des Urlaubserlebnisses.
Weitere Informationen zum Van der Valk Resort Linstow unter www.linstow.vandervalk.de.