Festtage zum Genießen und Entspannen – im Van der Valk Resort Linstow
Im Van der Valk Resort Linstow erleben Sie Weihnachten, wie es sein sollte: genussvoll, herzlich und entspannt. Freuen Sie sich auf ein festliches Arrangement, das keine Wünsche offenlässt. Sie übernachten in einem gemütlichen Ferienhaus oder einem Apartment und starten jeden Tag mit einem reichhaltigen Frühstück in den neuen Tag. Der tägliche Eintritt ins tropische Erlebnisbad sowie eine einmalige Auszeit in der Saunalandschaft sorgen für Erholung pur.
An den Weihnachtstagen, dem 25. und 26. Dezember, steht alles im Zeichen gemeinsamer Genussmomente. Beim großen Weihnachtsbrunch mit Livemusik und Sektempfang können Sie mit Familie und Freunden von 12:00 bis 15:00 Uhr nach Herzenslust schlemmen. Das große Brunchbuffet, verschiedene Getränke, ein Eisbuffet und der freie Eintritt ins Erlebnisbad sind bereits inklusive – so wird Ihr Festtag rundum perfekt.
Wer die Vorweihnachtszeit mit einer Portion Humor und Spannung genießen möchte, sollte das Comedy-Krimi-Dinner „Der vergiftete Bienenstich!“ am 9. Dezember 2025 nicht verpassen. Zwischen köstlichen Gängen erleben Sie einen amüsanten Kriminalfall voller Witz, Musik und überraschender Wendungen. Einlass ist ab 18:00 Uhr, die Show beginnt um 19:00 Uhr – und eines ist sicher: Langeweile hat an diesem Abend keine Chance!
Gönnen Sie sich über die Feiertage eine Auszeit vom Alltag und verbringen Sie unvergessliche Stunden – mitten in der idyllischen Mecklenburgischen Seenplatte.
Weitere Informationen und Preise und finden Sie unter www.linstow.vandervalk.de.