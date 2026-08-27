Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1070985

van der Valk Resort Linstow GmbH Krakower Chaussee 1 18292 Linstow, Deutschland http://www.vandervalk.de/hotel_linstow.html
Ansprechpartner:in
Logo der Firma van der Valk Resort Linstow GmbH

All-Inclusive-Partys und Weihnachtsfeiern: Gemeinsam feiern und genießen

(lifePR) (Linstow, )
Wenn die Tage kürzer werden, beginnt im Resort Linstow die Zeit für besondere Erlebnisse. Mit Partynächten, Dinner-Events und Angeboten für Freundeskreise, Familien und Unternehmen bietet das Resort auch in der kommenden Saison zahlreiche Möglichkeiten, dem Alltag für eine Weile zu entfliehen.

Ein Highlight sind die beliebten All-Inclusive-Mottopartys. Ob 80er/90er, Schlager, X-Mas, Frauentag oder 2000er – Live-Musik und DJs, Buffet, Getränke und Tanz sorgen für ausgelassene Stimmung. Je nach Arrangement gehören auch Übernachtungen, Frühstück sowie die Nutzung des Erlebnisbades und der Saunalandschaft zum Aufenthalt.

Für besondere Genussmomente sorgen die Dinner-Events im Dezember. Beim Comedy Krimi Dinner am 1. Dezember und beim Musical Dinner am 12. Dezember verbinden sich kulinarische Highlights mit Unterhaltung und besonderen Geschichten.

Auch die X-Mas-Partys am 4., 5. und 11. Dezember 2026 bieten den perfekten Rahmen für eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier mit Kolleginnen und Kollegen oder einen festlichen Abend mit Freunden.

Ob Party, Genuss oder gemeinsame Auszeit – das Resort Linstow verbindet Übernachtung, Unterhaltung und Erholung zu einem abwechslungsreichen Erlebnis.

Weitere Informationen und Buchung: Eventübersicht Van der Valk Resort Linstow

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.