All-Inclusive-Partys und Weihnachtsfeiern: Gemeinsam feiern und genießen
Ein Highlight sind die beliebten All-Inclusive-Mottopartys. Ob 80er/90er, Schlager, X-Mas, Frauentag oder 2000er – Live-Musik und DJs, Buffet, Getränke und Tanz sorgen für ausgelassene Stimmung. Je nach Arrangement gehören auch Übernachtungen, Frühstück sowie die Nutzung des Erlebnisbades und der Saunalandschaft zum Aufenthalt.
Für besondere Genussmomente sorgen die Dinner-Events im Dezember. Beim Comedy Krimi Dinner am 1. Dezember und beim Musical Dinner am 12. Dezember verbinden sich kulinarische Highlights mit Unterhaltung und besonderen Geschichten.
Auch die X-Mas-Partys am 4., 5. und 11. Dezember 2026 bieten den perfekten Rahmen für eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier mit Kolleginnen und Kollegen oder einen festlichen Abend mit Freunden.
Ob Party, Genuss oder gemeinsame Auszeit – das Resort Linstow verbindet Übernachtung, Unterhaltung und Erholung zu einem abwechslungsreichen Erlebnis.
Weitere Informationen und Buchung: Eventübersicht Van der Valk Resort Linstow