25 Jahre Van der Valk Resort Linstow: Erfolgreiches Jubiläumswochenende begeisterte Tausende von Besuchern

Mit einer stimmungsvollen Jubiläumsnacht und einem erlebnisreichen Tag der offenen Tür hat das Van der Valk Resort Linstow am vergangenen Wochenende sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Besucher aus der Region sowie Urlaubsgäste nutzten die Gelegenheit, gemeinsam mit dem Resort ein Vierteljahrhundert voller Gastfreundschaft, Urlaubserlebnisse und erfolgreicher Entwicklung zu würdigen.



Den festlichen Auftakt bildete am Samstagabend die große Jubiläumsnacht. Bei einem abwechslungsreichen Buffet, Musik und Tanz verbrachten die Gäste einen besonderen Abend in festlicher Atmosphäre. Höhepunkt des Abends war ein beeindruckendes Feuerwerk, das den Himmel über Linstow erleuchtete und für begeisterte Reaktionen sorgte.



Am Sonntag öffnete das Resort seine Türen und begrüßte mehrere Tausende Besucher zum großen Tag der offenen Tür mit Kindertag - ein buntes Programm für die ganze Familie. Von sportlichen Aktionen mit der F.C. Hansa Fußballschule über Bühnenauftritte, Mitmachangebote für Kinder und Kremserfahrten bis hin zu Einblicken hinter die Kulissen des Resorts war für jeden etwas dabei. Besonders beliebt waren die tierischen Begegnungen mit Ponys und Alpakas sowie die kulinarischen Angebote auf dem gesamten Gelände.



Großen Zuspruch fand zudem die Gewinnaktion mit attraktiven Reisepreisen. Den gelungenen Abschluss des Jubiläumswochenendes bildete das Open-Air-Sommerkino unter freiem Himmel, bei dem zahlreiche Familien den Abend gemeinsam ausklingen ließen.



„Wir sind überwältigt von der großen Resonanz und bedanken uns bei allen Gästen, Partnern, Unterstützern und natürlich unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dieses Jubiläumswochenende zu etwas ganz Besonderem gemacht haben“, resümiert das Resortmanagement des Van der Valk Resort Linstow.



Seit seiner Eröffnung im Jahr 2001 hat sich das Van der Valk Resort Linstow zu einem der führenden Ferien- und Veranstaltungsresorts in Mecklenburg-Vorpommern entwickelt. Das Jubiläumswochenende hat eindrucksvoll gezeigt, wie eng das Resort mit der Region und seinen Gästen verbunden ist.

(lifePR) (