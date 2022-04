Internationale Distribution: Grenzenlos erfolgreich in der Pressearbeit

Mehr als 99 Prozent deutscher Unternehmen zählen per Definition, gemessen an Umsatz und Mitarbeiterzahl, zum Bereich der KMU (Kleine und mittelständische Unternehmen). Die Vorstellung einer Volkswirtschaft, ausschließlich basierend auf lokal agierenden Betrieben ist jedoch zunehmend falsch. Im Gegenteil sind zum Beispiel laut Angaben des Informationsportals DDW 1.485 deutsche Unternehmen Weltmarktführer in ihrem Produktsegment. Betrachtet man zudem die Größenverteilung bei deutschen Exportunternehmen, zeigt sich, dass laut Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) mehr als 97% aller Exportunternehmen unter 10 Mio. Euro erwirtschaften, nach Umsatz also ebenfalls den kleinen und mittelständischen Unternehmen zugeordnet werden können.Dass sich immer mehr Unternehmen, unabhängig ihrer Größe, international behaupten können, ist nicht zuletzt ein Ergebnis der zunehmenden Digitalisierung. Insbesondere der Online-Handel sowie der Handel mit digitalen Dienstleistungen ist nicht mehr ortsgebunden. Gleichermaßen erreichen Waren und Güter heute buchstäblich über Nacht fast alle Winkel der Erde.„Mit diesem Aspekt der Globalisierung entsteht für Unternehmen ein neuer Wettbewerbsdruck“, weiß Filip Jakubicek, Geschäftsführer der unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH, Betreiber der Online-Presseportale lifePR und PresseBox. „Um sich langfristig behaupten zu können, ist es in immer mehr Branchen erforderlich, sich auch international zu etablieren. Das bedeutet in erster Linie aber auch, international zu kommunizieren.“Die Bekanntheit eines Unternehmens und sein Image müssen heute immer öfter multinational ausgerichtet werden. Ob im deutschsprachigen Raum, in Teilen Europas oder weltweit, neue Märkte können nur erschlossen und langfristig erfolgreich genutzt werden, wenn es gelingt hier Zielgruppen zu identifizieren und erfolgreich anzusprechen.Ein bewährtes Mittel der internationalen Zielgruppenansprache ist die Online-Pressearbeit. Mit geringem Aufwand erzielen Unternehmen maximale Reichweite und erhalten die Möglichkeit, Informationen über unabhängige Medien zu verbreiten und so ihre positive Bekanntheit und ihr Image in der relevanten Zielgruppe und bei wichtigen Stakeholdern gezielt auf- und auszubauen.Als erfolgreiches Online-Presseprotal und Anbieter von PR-Lösungen für Unternehmen jeder Größe, setzt die lifePR zunehmend auch auf internationale Distribution. Neben der reinen Veröffentlichung von Pressemitteilungen über einen eigenen Unternehmens-Newsroom unter dem Dach des erfolgreichen Presseportals, bietet die lifePR auch den Versand von Pressemitteilungen über ausgewählte Verteiler. Zusätzlich zu rein nationalen Verteilern bietet die lifePR im Rahmen der internationalen Distribution auch die Erstellung und Verwendung von Verteilerlisten mit Medienvertreter:innen außerhalb des DACH-Raums. Anhand individueller Vorgaben stellt die lifePR einen solchen Verteiler zusammen und übernimmt nach Freigabe den internationalen Versand.„Selber einen internationalen Verteiler zu erstellen, ist mit viel Aufwand verbunden“, weiß Jakubicek. „Unsere Kund:innen schätzen an der lifePR nicht zuletzt das hohe Maß an Erleichterung in der Pressearbeit, das wir ihnen verschaffen. Von der Erstellung einer Pressemitteilung oder das Lektorat, über die Übersetzung in die gewünschte Zielsprache, bis hin zur Veröffentlichung und dem Versand können wir weite Teile der Pressearbeit übernehmen. Mit der internationalen Distribution setzen wir diese Philosophie konsequent fort. Ohne längerfristigen Zusatzaufwand erreichen Unternehmen internationale Medienvertreter:innen und über diese ihre internationale Zielgruppe.“Quellen: