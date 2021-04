Effizienz als Erfolgsfaktor in der Pressearbeit - lifePR® erweitert den Funktionsumfang im Presseverteiler MyContacts

Je schneller und gezielter Unternehmen wichtige Empfänger:innen erreichen desto erfolgreicher funktioniert Kommunikation. Mit dem Feature „Mehrere Verteiler pro Kund:in“ bietet die lifePR® jetzt ein weiteres Instrument zur Optimierung der Pressearbeit.



Online-Pressearbeit ist ein wichtiges Element zeitgemäßer Unternehmenskommunikation. Nachrichten aus dem Unternehmen erhöhen dessen Bekanntheit, gestalten ein Unternehmensimage und unterstützen gleichermaßen Kundenbindung und Neukundengewinnung. Als kontinuierlich zu betreibende Kommunikationsdisziplin ist Pressearbeit dabei mit einigem Aufwand verbunden. Themen müssen identifiziert und in Meldungen aufbereitet werden, um schließlich an relevante Medienvertreter:innen sowie andere Multiplikatoren und Stakeholder verteilt zu werden. Dies alles sollte nach Möglichkeit nicht nur unkoordiniert aus zufälligem Anlass geschehen, sondern Bestandteil einer kontinuierlich betriebenen Kommunikationsstrategie sein. Im Zentrum der Pressearbeit steht dabei der Presseverteiler. Nur Nachrichten, die geeignete Empfänger:innen erreichen, haben eine Chance auf Verbreitung und damit auf Unterstützung der individuellen Kommunikationsziele. Erfolg und Misserfolg hänge folglich maßgeblich von der Qualität des Presseverteilers ab.



lifePR® Netzwerk und Presseverteiler + MyContacts



Als Full-Service-Anbieter stellt die lifePR® Unternehmen ein Netzwerk zur Verfügung, das die Leistungsfähigkeit eines individuellen Presseverteilers leicht in den Schatten stellt. Neben dem Newsroom als digitalem Pressefach, in dem Pressemitteilungen online einem unbegrenzten Publikum zur Verfügung gestellt werden, bietet die lifePR die gezielte Verteilung national und international, an Journalist:innen, Redaktionen und PR-Verantwortlichen aus unterschiedlichsten Kategorien.



Darüber hinaus ist es in den meisten Fällen jedoch sinnvoll, auch ausgewählte Stakeholder gezielt in die Kommunikation einzubeziehen und über Nachrichten aus dem Unternehmen auf dem Laufenden zu halten. Mit MyContacts bietet die lifePR® deshalb die Möglichkeit, zusätzlich zur gebuchten Verteilung über das professionelle Netzwerk, eigene Kontakte in den Verteiler aufzunehmen und so einzubinden. Eine wichtige Funktion um die Effizienz der Pressearbeit zusätzlich zu erhöhen.



Noch gezielter kommunizieren mit dem neuen Feature „Mehrere Verteiler“



„Mit MyContacts bieten wir Kund:innen der lifePR® schon lange die Möglichkeit, die Verteilung ihrer Meldungen zusätzlich zu individualisieren und so der eigenen Kommunikationsstrategie anzupassen“, erklärt Filip Jakubicek, Geschäftsführer der United News Network GmbH. „Mit der Erweiterung des Funktionsumfangs dieses Features reagieren wir auf den wiederholt geäußerten Wunsch vieler Nutzer:innen, diese Möglichkeit zur Individualisierung noch zu erweitern.“



Mit der aktuellen Überarbeitung der Verwaltungsoberfläche der Verteiler erhalten Kund:innen deshalb nun die Möglichkeit, in MyContacts nicht nur eigene Kontakte bequem per CSV-Dateiupload in den Verteiler aufzunehmen, sondern zusätzlich die Option, sie verschiedenen individuellen Verteilern zuzuordnen. So wird die gezielte Ansprache individuell zusammengestellter Empfänger und damit eine noch präzisere Steuerung der Kommunikation möglich.



Mit der neuen Funktion ist es möglich, bis zu 1.000 Kontakte maximal 100 unterschiedlichen Verteilern zuzuordnen und so bei einer Aussendung zwischen einer Vielzahl unterschiedlicher Empfängerkreise gezielt auszuwählen. Mit unterschiedlichen MyContacts-Paketen bietet die lifePR dabei für jede Unternehmensgröße das passende Modell und garantiert maximale Effizienz in Verwaltung und Nutzung der individuellen Verteilerlisten.



„Für uns ist es wichtig, uns nicht auf einem einmal vorhandenen Status Quo auszuruhen“, betont Jakubicek. „Wo immer wir Potenzial zur Optimierung unseres Angebots erkennen oder auf Wünsche unserer Kund:innen aufmerksam werden, bemühen wir uns nach Kräften, diese technisch zu berücksichtigen. Mit der Erweiterung von MyContacts ist uns dies einmal mehr gelungen.“

