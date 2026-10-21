Website des Universitätsklinikums Freiburg offline
Aus Sicherheitsgründen wurde die Website vorübergehend vom Netz genommen
Die Abschaltung erfolgte vorsorglich, um notwendige Sicherheitsupdates durchzuführen und mögliche Risiken zu vermeiden.
Wichtig: Es handelt sich nicht um einen Cyberangriff auf das Universitätsklinikum Freiburg, sondern um eine präventive Sicherheitsmaßnahme zum Schutz der IT-Systeme.
Der reguläre Klinikbetrieb ist durch die Störung nicht beeinträchtigt.
Das Universitätsklinikum Freiburg informiert über seine Social-Media-Kanäle sowie über folgende Website: www.info-uniklinik-freiburg.de