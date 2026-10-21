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Universitätsklinikum Freiburg Hugstetter Strasse 49 79106 Freiburg, Deutschland http://www.uniklinik-freiburg.de
Ansprechpartner:in Herr Johannes Faber +49 761 27084830
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Website des Universitätsklinikums Freiburg offline

Aus Sicherheitsgründen wurde die Website vorübergehend vom Netz genommen

(lifePR) (Freiburg, )
Aufgrund einer heute bekannt gewordenen weltweiten IT-Sicherheitslücke wurden die Website des Universitätsklinikums Freiburg sowie die Website der Patient*innen-App „Meine Uniklinik“ vorübergehend vom Netz genommen.

Die Abschaltung erfolgte vorsorglich, um notwendige Sicherheitsupdates durchzuführen und mögliche Risiken zu vermeiden.

Wichtig: Es handelt sich nicht um einen Cyberangriff auf das Universitätsklinikum Freiburg, sondern um eine präventive Sicherheitsmaßnahme zum Schutz der IT-Systeme.

Der reguläre Klinikbetrieb ist durch die Störung nicht beeinträchtigt.

Das Universitätsklinikum Freiburg informiert über seine Social-Media-Kanäle sowie über folgende Website: www.info-uniklinik-freiburg.de 
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