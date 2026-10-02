Start in die berufliche Zukunft
Am Universitätsklinikum Freiburg haben 383 neue Auszubildende, dual Studierende und Teilnehmer*innen der Freiwilligendienste begonnen
„Wir freuen uns, unsere neuen Auszubildenden in den pflegerischen, therapeutischen und medizintechnischen Berufen an den Standorten Freiburg und Bad Krozingen willkommen zu heißen“, sagt Franz-Josef Overhoff, Leiter der Akademie für Medizinische Berufe am Universitätsklinikum Freiburg. „Sie starten bei uns in Berufe mit viel Verantwortung und direktem Bezug zu den Menschen. Wir möchten ihnen das Wissen, die praktischen Fähigkeiten und die Sicherheit vermitteln, die sie für ihren Berufsalltag brauchen und mit denen sie die Versorgung unserer Patient*innen aktiv mitgestalten können.“
Insgesamt 209 neue Auszubildende beginnen ihre Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen. Davon haben sich 83 für eine berufliche Laufbahn in der Pflege entschieden. Weitere Ausbildungsbereiche sind die medizinisch-technischen Felder OP, Anästhesie, Radiologie und Labor. Zudem bildet die Akademie Physiotherapeut*innen aus. Theorie und Praxis sind dabei eng miteinander verbunden, sodass die Auszubildenden das Gelernte früh im Berufsalltag anwenden können.
Vielfältiges Ausbildungsspektrum auch im nicht-klinischen Bereich
29 Berufsanfänger*innen starten in diesem Jahr ihre Ausbildung am Universitätsklinikum Freiburg im nicht-klinischen Bereich, unter anderem in den Bereichen Technik, Logistik, Service, IT und Verwaltung. „Ein Krankenhaus braucht viele unterschiedliche Berufsgruppen, damit der Alltag reibungslos funktioniert – auch außerhalb der direkten Patient*innenversorgung“, sagt Elke Provazi, Leiterin der Stabsstelle Ausbildung am Universitätsklinikum Freiburg. „Unsere neuen Auszubildenden bringen ganz unterschiedliche Interessen und Fähigkeiten mit. Bei uns können sie diese einbringen, Neues lernen und nach und nach Verantwortung übernehmen.“
Auch der Freiwilligendienst am Universitätsklinikum Freiburg ist gefragt: 145 Teilnehmer*innen engagieren sich unter anderem in der Patient*innenversorgung, im Materialtransport oder in der Blutspendezentrale. „Ein Freiwilligendienst bietet die Chance, den Klinikalltag aus nächster Nähe kennenzulernen und herauszufinden, ob ein Beruf im Gesundheitswesen zu einem passt. Gleichzeitig leisten die Freiwilligen mit ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag in vielen Bereichen des Universitätsklinikums Freiburg“, sagt Provazi.
Lernen und arbeiten beim größten Ausbildungsbetrieb der Region
Als größter Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb der Region Südbaden mit insgesamt mehr als 1.200 Auszubildenden bietet das Universitätsklinikum Freiburg in 30 Ausbildungsberufen und Studiengängen vielfältige berufliche Perspektiven. Die Akademie für Medizinische Berufe am Universitätsklinikum Freiburg bietet angehenden Gesundheitsfachkräften eine praxisnahe Ausbildungsumgebung und zählt zu den großen Bildungseinrichtungen im Gesundheitswesen in Deutschland.