„Dass in diesem Jahr so viele Freiburger Wissenschaftler vertreten sind, freut mich sehr. Die Liste zeigt, wie breit unsere medizinische Forschung aufgestellt ist und wie häufig Forschende weltweit auf Freiburger Ergebnisse zurückgreifen“, sagt Prof. Dr. Lutz Hein, Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Freiburg.
Meistzitierte Forscher des Universitätsklinikums Freiburg:
- Prof. Dr. Dr. Bertram Bengsch, Sektionsleiter in der Klinik für Innere Medizin II
- Prof. Dr. Janbernd Kirschner, Ärztlicher Direktor der Klinik für Neuropädiatrie und Muskelerkrankungen
- Prof. Dr. Jörg Meerpohl, Direktor des Instituts für Evidenz in der Medizin
- Prof. Dr. Marco Prinz, Ärztlicher Direktor des Instituts für Neuropathologie
- em. Prof. Dr. Dieter Riemann, bis zu seiner Emeritierung an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie tätig
- PD Dr. Roman Sankowski, Leitender Oberarzt am Institut für Neuropathologie sowie Fellow des IMMediate Advanced Clinician Scientist-Programms
- Prof. Dr. Florian Scherer, Geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Innere Medizin I
- Dr. Guido Schwarzer, Mitarbeiter am Institut für Biometrie und Statistik
- Prof. Dr. Lukas Schwingshackl, Forschungsgruppenleiter am Institut für Evidenz in der Medizin
- Prof. Dr. Dr. Kai Spiegelhalder, Sektionsleiter an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Über die Liste
Für die Highly Cited Researchers 2026 wertete Clarivate Fachpublikationen aus den Jahren 2015 bis 2025 aus. Die ausgewählten Forschenden haben mehrere Arbeiten veröffentlicht, die in ihrem Fachgebiet und Erscheinungsjahr zum meistzitierten Prozent zählen. In diesem Jahr umfasst die Liste weltweit 6.802 Personen.