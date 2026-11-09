Spezialversorgung für Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern erneut ausgezeichnet
Klinik für Angeborene Herzfehler und Pädiatrische Kardiologie am Universitätsklinikum Freiburg als überregionales EMAH-Zentrum rezertifiziert / Deutsche Gesellschaft für Kardiologie bestätigt hohe Qualitätsstandards / Zertifikat bis 2031 gültig
„Menschen mit angeborenen Herzfehlern benötigen häufig ein Leben lang eine spezialisierte medizinische Betreuung. Entscheidend ist, dass diese Versorgung auch beim Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter ohne Unterbrechung gewährleistet bleibt. Die erneute Zertifizierung bestätigt die hohe Qualität unserer interdisziplinären Zusammenarbeit und ist für uns zugleich Ansporn, die Versorgung unserer Patient*innen kontinuierlich weiterzuentwickeln“, sagt Prof. Dr. Brigitte Stiller, Ärztliche Direktorin der Klinik für Angeborene Herzfehler und Pädiatrische Kardiologie am Universitätsklinikum Freiburg.
Hohe Qualitätsstandards bestätigt
Am Universitätsklinikum Freiburg arbeiten Kinderkardiologie, Erwachsenenkardiologie und Herzchirurgie eng zusammen. Das Angebot umfasst spezialisierte Untersuchungen, Herzkatheter-Eingriffe, Operationen und Beratung etwa zu Sport oder Familienplanung.
Die Zertifizierung basiert auf gemeinsamen Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK), der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie und Angeborene Herzfehler (DGPK) sowie der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie (DGTHG). Geprüft werden unter anderem die fachliche Qualifikation, die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die medizinischen Versorgungsstrukturen.