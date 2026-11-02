Myasthenia Gravis: Patient*innentag informiert über neue Therapien
Universitätsklinikum Freiburg informiert am 18. November über neue Therapien und aktuelle Forschung zu Myasthenia Gravis / Teilnahme vor Ort und online möglich
„Bei der Behandlung der Myasthenia Gravis hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Neue Therapieansätze eröffnen zusätzliche Perspektiven für Betroffene. Mit unserem Patient*innentag möchten wir über diese Entwicklungen informieren und zugleich Raum für die Fragen schaffen, die Patient*innen und Angehörige im Alltag beschäftigen“, sagt Prof. Dr. Heinz Wiendl, Ärztlicher Direktor der Klinik für Neurologie und Neurophysiologie des Universitätsklinikums Freiburg.
Aktuelle Forschung und praktische Fragen des Alltags
Im Mittelpunkt des Programms stehen bewährte Behandlungsmöglichkeiten, neue Medikamente und aktuelle Studien zur Myasthenia Gravis. Außerdem erfahren die Teilnehmenden, wie die Erkrankung entsteht und welche neuen Erkenntnisse zu ihren Ursachen und ihrem Verlauf vorliegen. Weitere Themen sind die Auswirkungen der Erkrankung auf Kinderwunsch und Schwangerschaft sowie der Umgang mit möglichen Schluckstörungen, die eine ausreichende Ernährung erschweren können.
Im Anschluss an die Vorträge können Patient*innen und Angehörige ihre Fragen stellen und mit den Expert*innen ins Gespräch kommen. Dies ist sowohl vor Ort als auch bei der Online-Teilnahme möglich.
Das vollständige Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: Myasthenia Gravis-Patient*innenveranstaltung | Universitätsklinikum Freiburg