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Mukoviszidose: Informationsveranstaltung für Betroffene und Angehörige in Freiburg

Symposium am 14. November am Universitätsklinikum Freiburg / Aktuelle Behandlungsmöglichkeiten und Herausforderungen im Alltag im Fokus / Teilnahme kostenlos

(lifePR) (Freiburg, )
Welche neuen Behandlungsmöglichkeiten gibt es bei Mukoviszidose? Wie können Betroffene im Alltag mit der chronischen Erkrankung umgehen? Antworten auf diese und weitere Fragen bietet das Mukoviszidose-Symposium am Samstag, 14. November 2026 von 10 Uhr bis 14 Uhr. Die Klinik für Pneumologie des Universitätsklinikums Freiburg lädt Menschen mit Mukoviszidose, ihre Angehörigen und medizinische Fachkräfte zu der kostenlosen Informationsveranstaltung in die Bibliothek der Klinik für Frauenheilkunde, Hugstetter Straße 55, 79106 Freiburg, ein. Neben aktuellen medizinischen Entwicklungen stehen auch psychische und soziale Aspekte der Erkrankung im Mittelpunkt. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten.

„Mukoviszidose begleitet die Betroffenen ein Leben lang. Dank neuer Therapien haben sich die Behandlungsmöglichkeiten in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Uns ist wichtig, neben den medizinischen Fortschritten auch die Herausforderungen im Alltag in den Blick zu nehmen und den persönlichen Austausch zu fördern“, sagt Prof. Dr. Daiana Stolz, Ärztliche Direktorin der Klinik für Pneumologie des Universitätsklinikums Freiburg.

Medizinische Fortschritte und Alltag mit Mukoviszidose

Mukoviszidose ist eine angeborene Stoffwechselerkrankung, bei der sich zäher Schleim in verschiedenen Organen bildet. Besonders betroffen sind die Lunge und das Verdauungssystem. Im Rahmen des Symposiums informieren Expert*innen über aktuelle Therapieentwicklungen und Perspektiven für die Behandlung. Weitere Themen sind der Übergang von der kinderärztlichen in die Erwachsenenversorgung, die psychische Widerstandsfähigkeit bei chronischen Erkrankungen und sozialrechtliche Fragen. Neben den Vorträgen haben Teilnehmende Gelegenheit, eigene Fragen zu stellen und sich mit Fachleuten und anderen Betroffenen auszutauschen.

Das vollständige Programm und die Anmeldung finden Sie unter www.uniklinik-freiburg.de/mukoviszidose-symposium.html.

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