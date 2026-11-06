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Krebs: Wie neue Therapien mehr Lebensqualität ermöglichen

11. Patient*innen- und Angehörigen-Forum zu Leukämien, Lymphomen und weiterer Tumoren am 21. November in Freiburg / Expert*innen informieren über Fortschritte in der Krebsmedizin und Unterstützung im Alltag / Austausch mit Betroffenen und Fachleuten

(lifePR) (Freiburg, )
Neue Krebstherapien bei Leukämien, Lymphomen und weiteren Krebserkrankungen eröffnen Patient*innen zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten. Doch was bedeutet der medizinische Fortschritt konkret für ihren Alltag? Welche Therapien kommen infrage und wie lässt sich die Lebensqualität während und nach einer Krebserkrankung verbessern? Antworten bietet das 11. Patient*innen- und Angehörigen-Forum des Universitätsklinikums Freiburg am Samstag, 21. November 2026 von 9 Uhr bis 16.30 Uhr in der Max-Weber-Schule Fehrenbachallee 14 in Freiburg. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung erforderlich.

„In der Behandlung von Leukämien, Lymphkrebs und vielen weiteren Tumorerkrankungen haben wir heute Behandlungsmöglichkeiten, die vor wenigen Jahren nicht vorstellbar gewesen wären“, sagt Prof. Dr. Monika Engelhardt, Oberärztin an der Klinik für Innere Medizin I des Universitätsklinikums Freiburg und wissenschaftliche Leiterin der Veranstaltung.

„Einige Krebserkrankungen sind mit den neuen Therapien von einer potenziell lebensbedrohlichen Krankheit zu einer chronischen Krankheit geworden. Entscheidend ist aber nicht allein, wie gut wir eine Erkrankung behandeln können, sondern auch, wie gut die Patient*innen mit ihr leben können. Deshalb möchten wir beim Forum medizinische Fortschritte verständlich erklären, konkrete Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen und vor allem mit den Betroffenen ins Gespräch kommen“, sagt Engelhardt.

Neue Krebstherapien und praktische Unterstützung

Im Mittelpunkt stehen aktuelle Entwicklungen bei Blutkrebs und Lungentumoren, darunter Immuntherapien und zielgerichtete Behandlungen. Expert*innen informieren in kurzen Vorträgen über verschiedene Krebserkrankungen und beantworten Fragen der Teilnehmer*innen. Weitere Angebote widmen sich Bewegung und Ernährung bei Krebs, Rehabilitation und dem Umgang mit therapiebedingten Beschwerden. Ein Workshop gibt praktische Tipps bei Nervenschädigungen, die sich etwa durch Kribbeln, Schmerzen oder Gefühlsstörungen äußern können.

Eine Podiumsdiskussion beschäftigt sich mit der Mitbestimmung von Patient*innen in der Krebsforschung. Zudem stellen sich Selbsthilfegruppen und Beratungsangebote vor. Das Forum bietet Raum für persönliche Gespräche und den Austausch mit anderen Betroffenen.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung und weitere Informationen unter www.uniklinik-freiburg.de/krebsinfotag-tumorzentrum.html.

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