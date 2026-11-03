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Jede dritte Lehrkraft erlebt schwere Vorwürfe von Eltern

Freiburger Untersuchung zeigt Zusammenhang zwischen Konflikten und psychischer Gesundheit / Kostenloses Coachingangebot des Universitätsklinikums Freiburg unterstützt Lehrkräfte

(lifePR) (Freiburg, )
Beleidigungen durch Schüler*innen und schwere Vorwürfe von Eltern gehören für viele Lehrkräfte zum Berufsalltag. Eine Untersuchung des Universitätsklinikums Freiburg mit 4.755 Lehrkräften aus Baden-Württemberg zeigt: Rund jede vierte befragte Lehrkraft wurde innerhalb eines Jahres von Schüler*innen verbal beleidigt, fast jede dritte berichtete von schweren Vorwürfen durch Eltern. Solche Erfahrungen stehen in engem Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit. Unterstützung bietet das Universitätsklinikum Freiburg mit den kostenlosen „Lehrer*innen-Coachinggruppen nach dem Freiburger Modell“.

„Lehrkräfte müssen täglich mit unterschiedlichsten Erwartungen und Konflikten umgehen. Das kann auf Dauer die Gesundheit belasten. Mit unserem Coachingangebot möchten wir sie dabei unterstützen, schwierige Situationen besser zu bewältigen und langfristig gesund im Beruf zu bleiben“, sagt Prof. Dr. Claas Lahmann, Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg.

Konflikte belasten die psychische Gesundheit

Die Forschenden werteten Befragungsdaten aus den Schuljahren 2012/13 bis 2024/25 aus. Lehrkräfte mit Gewalterfahrungen wiesen eine schlechtere psychische Gesundheit auf als Lehrer*innen ohne solche Erfahrungen. Soziale Unterstützung durch Kolleg*innen und Schulleitungen ging mit besserer psychischer Gesundheit einher, konnte die Belastungen jedoch nicht vollständig abfedern.

„Unsere Untersuchung zeigt, dass belastende Konflikte mit Schüler*innen und Eltern mit einer schlechteren psychischen Gesundheit von Lehrkräften einhergehen. Unterstützung durch Kolleg*innen und Schulleitungen ist wichtig, reicht aber allein nicht aus. Deshalb brauchen Lehrkräfte zusätzliche Angebote, um solche Erfahrungen zu verarbeiten“, sagt Dr. Sarah S. Lütke Lanfer von der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg, die an der Untersuchung mitgewirkt hat. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung gezielter Präventions- und Unterstützungsangebote. Die untersuchte Stichprobe ist nicht repräsentativ.

Coaching hilft, Belastungen besser zu bewältigen

Die am Universitätsklinikum Freiburg entwickelten Coachinggruppen unterstützen Lehrkräfte dabei, schwierige Beziehungssituationen im Schulalltag zu bewältigen und ihre psychische Gesundheit zu stärken. Das wissenschaftlich evaluierte Programm zeigt nachhaltige Erfolge: Der Anteil gesundheitlich stark belasteter Teilnehmender halbierte sich im Verlauf des Coachings. Positive Effekte waren auch nach eineinhalb beziehungsweise zweieinhalb Jahren nachweisbar.

Das vom Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg geförderte Angebot richtet sich an Lehrkräfte und Schulleitungen öffentlicher Schulen in Baden-Württemberg. Die Teilnahme ist kostenlos.

Informationen und Anmeldung: www.lehrer-coachinggruppen.de

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