20 Jahre UNIFIT: Gemeinsam in Bewegung bleiben
Vom Trainingsangebot für Klinikbeschäftigte zum Fitnessstudio für alle / UNIFIT verbindet ambulante Physiotherapie, Training an Geräten sowie Gruppenkurse
„Es ist schön zu sehen, was sich aus der ursprünglichen Idee entwickelt hat. Angefangen haben wir mit einem Trainingsangebot ausschließlich für die Beschäftigten des Klinikums. Heute begleiten wir alle Interessierte, die gerne in unserer Einrichtung trainieren wollen. Zusätzlich bieten wir in unserer ambulante Physiotherapie Behandlungen auf Rezept an“, sagt die stellvertretende Leiterin Katharina Bültermann. Am 16. Oktober feierten die Mitglieder und Mitarbeiter*innen von UNIFIT gemeinsam das Jubiläum in den Räumlichkeiten.
Individuelle Beratung als besondere Stärke
Ob nach einer Knieoperation, einem Kreuzbandriss oder einer anderen orthopädischen Erkrankung: Bei UNIFIT trainieren Menschen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und Zielen. Manche möchten vor einer geplanten Operation gezielt in der Physiotherapie Kraft aufbauen und andere nach einer Verletzung wieder beweglicher und belastbarer werden. Wieder andere wollen mit ihrer Mitgliedschaft durch regelmäßiges Training ihre Gesundheit erhalten. Besonders geschätzt wird die persönliche Beratung: „Mit unserer Erfahrung aus der Sport- und Physiotherapie beraten wir unsere Kunden individuell und erstellen anhand der Bedürfnisse und Wünsche entsprechende Trainingspläne“, sagt Bültermann.
Von acht auf 22 Kurse pro Woche
Neben den Räumlichkeiten ist auch das Kursangebot in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich gewachsen. Während im ersten Jahr pro Woche etwa acht Kurse angeboten wurden, sind es heute 22. Elf Kursleiter*innen unterrichten vielfältige Kurse mit unterschiedlichen Schwerpunkten. „Besonders gefragt sind die Pilates-Kurse und der Kurs Krafttraining im Alter“, sagt Bültermann.
Zusätzlich bringt UNIFIT Bewegung direkt an den Arbeitsplatz. In derzeit sechs verschiedenen Bereichen des Klinikums werden sogenannte Aktivpausen angeboten. Diese kurzen Bewegungseinheiten sind auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten. Beschäftigte, die im Arbeitsalltag viel sitzen, benötigen andere Übungen als Mitarbeiter*innen, die regelmäßig schwere Lasten heben. Auch Dauer und Intensität werden entsprechend angepasst.