20 Jahre Palliativstation: Universitätsklinikum Freiburg lädt zum Tag der offenen Station ein
Die Klinik für Palliativmedizin gibt am 5. Dezember Einblicke in die Versorgung schwerkranker Menschen / Führungen und Gespräche mit dem Behandlungsteam / Anmeldung erforderlich
„Palliativmedizin bedeutet, Menschen in einer schweren Phase ihrer Erkrankung bestmöglich zu begleiten. Dabei geht es nicht nur um die Linderung körperlicher Beschwerden, sondern auch um die persönlichen Bedürfnisse und Wünsche der Betroffenen und ihrer Angehörigen. Mit unserem Tag der offenen Station möchten wir zeigen, wie vielfältig diese Arbeit ist, und Berührungsängste abbauen“, sagt Prof. Dr. Gerhild Becker, Ärztliche Direktorin der Klinik für Palliativmedizin am Universitätsklinikum Freiburg.
Einblicke in die Arbeit auf der Palliativstation
Auf der Palliativstation arbeiten Fachkräfte aus Medizin, Pflege, Physiotherapie, Psychologie, Seelsorge, Sozialarbeit und weiteren Bereichen eng zusammen. Ihr gemeinsames Ziel ist es, die Lebensqualität schwerkranker Menschen zu verbessern, Beschwerden zu lindern und auch die Angehörigen zu unterstützen.
Bei stündlichen Führungen können Besucher*innen die Räumlichkeiten der Station kennenlernen und mehr über die unterschiedlichen Aufgaben der Berufsgruppen erfahren. Das Team steht dabei für Fragen und persönliche Gespräche zur Verfügung. Pro Führung können maximal zwölf Personen teilnehmen. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 4. Dezember 2026 über das Online-Anmeldeformular erforderlich.