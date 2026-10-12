Wohngebäudeversicherung: Was ein guter Tarif leisten sollte





Die Wohngebäudeversicherung zählt für Eigenheimbesitzer zu den wichtigsten Policen. Die Stiftung Warentest hat 182 Angebote getestet und die besten Tarife ausgezeichnet.



Die Stiftung Warentest Finanzen empfiehlt in der Oktoberausgabe, das Eigenheim umfassend zu schützen und einen leistungsstarken Tarif zu wählen, der neben Feuer, Leitungswasser sowie Sturm und Hagel auch weitere Naturgefahren enthält. Dazu wurden 182 Tarife von 68 Anbietern verglichen. Zu den Testsiegern, die bei der Untersuchung des Vierfachschutzes mit der Höchstbewertung „Sehr gut (0,6)“ ausgezeichnet wurden, zählt der best-Tarif der uniVersa. Er konnte sowohl beim untersuchten Grundschutz als auch bei den Zusatzleistungen überzeugen. Zu den Leistungen beim Grundschutz, die für alle Versicherten wichtig sind, zählen Verzicht auf Kürzungen bei grober Fahrlässigkeit, Bewegungs- und Schutzkosten, Mehrkosten durch behördliche Auflagen, Dekontaminationskosten und Überspannungsschäden durch Blitz. Bei der uniVersa lässt sich der ausgezeichnete Schutz noch um verschiedene Bausteine optional erweitern, etwa um eine Best-Leistungs-Garantie mit Allgefahrendeckung oder für Photovoltaik-, Solar-, Geothermie- und Wärmepumpenanlagen. Zudem werden vier Selbstbeteiligungsstufen angeboten, über die sich der Beitrag zwischen zehn und 35 Prozent reduzieren lässt.

(lifePR) (