Spende: uniVersa unterstützt die Nürnberger Tafel mit 4.000 Euro

Die Nürnberger Tafel sammelt seit über 20 Jahren gespendete Lebensmittel und verteilt sie an Bedürftige. Die uniVersa Versicherungsunternehmen unterstützen sie mit einer Spende über 4.000 Euro.



Rund 300 Ehrenamtliche sortieren und verteilen täglich die von der Tafel eingesammelten Lebensmittel, die dann an etwa 8.500 Bedürftige ausgegeben werden. „Allein der Transport, die Lagerung, Qualitätskontrolle und Kühlung machen einen immensen Kostenblock aus, den wir finanziell stemmen müssen“, erklärt Tafel-Projektleiterin Edeltraud Rager. Die uniVersa Versicherungsunternehmen unterstützen die Nürnberger Tafel mit einer Spende von 4.000 Euro. Für den uniVersa-Vorstandsvorsitzenden Michael Baulig ist dies eine Herzensangelegenheit: „Gerade an unserem Unternehmenssitz helfen wir immer gerne. Die Spende ist aber auch ein Dank für alle Ehrenamtlichen, ohne deren Engagement es diese Hilfe für Bedürftige nicht gäbe.“ Das Spendengeld der uniVersa stammt aus der Weihnachtsaktion „Spenden statt Schenken“. Anstelle von Weihnachtskarten und Geschenken werden darüber seit 2012 soziale Projekte und Organisationen unterstützt.

