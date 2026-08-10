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uniVersa Versicherungen Sulzbacher Straße 1-7 90489 Nürnberg, Deutschland http://www.universa.de
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Maja Gugel ist neue Hauptabteilungsleiterin bei der uniVersa

(lifePR) (Nürnberg, )
Maja Gugel ist neue Hauptabteilungsleiterin Personal bei den uniVersa Versicherungsunternehmen. Die 37-Jährige verfügt über langjährige Erfahrung im Personalbereich und war zuletzt Head of People and Culture bei der Mediengruppe Oberfranken in Bamberg. Zuvor war sie dort als Personalleiterin, Teamleiterin Personalmanagement und Personalreferentin tätig. Sie absolvierte ein Bachelorstudium in Soziologie an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg mit Schwerpunkt Kommunikation und Internet und ein nebenberufliches Masterstudium in Personal- und Organisationsentwicklung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen. Ihre fachlichen Schwerpunkte liegen in der Personal- und Organisationsentwicklung sowie im Aufbau einer dienstleistungsorientierten Personalabteilung. Dabei hat sie insbesondere Personalprozesse digitalisiert und automatisiert. „Mit ihr bekommen wir eine ausgewiesene Expertin für strategische Personalentwicklung, die zudem eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung unserer Unternehmenskultur einnehmen wird“, erklärte Vorstandsmitglied Dr. Marco Wimmer. Bei der uniVersa ist Gugel für 26 Mitarbeitende und für die Bereiche Personal- und Organisationsentwicklung, Ausbildung, Personalbetreuung, Personalcontrolling sowie Zentrale Aufgaben verantwortlich.

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uniVersa Versicherungen

Die uniVersa Versicherungsunternehmen sind eine Unternehmensgruppe mit langer Tradition und großer Erfahrung, deren Ursprünge auf das Jahr 1843 – dem Gründungsjahr der uniVersa Krankenversicherung a.G. als älteste private Krankenversicherung Deutschlands und 1857, dem Gründungsjahr der uniVersa Lebensversicherung a.G. – zurückgehen. Als moderner Finanzdienstleister ist die uniVersa heute auf die Rundumlösung von Versorgungsproblemen vornehmlich der privaten Haushalte sowie kleinerer und mittlerer Betriebe spezialisiert. Rund 900 Mitarbeitende sowie 6.370 Außendienst- und Vertriebspartner stehen bundesweit als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.

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