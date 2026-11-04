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Haftpflichtversicherung: Die besten Tarife für Singles und Familien

(lifePR) (Nürnberg, )
Eine private Haftpflichtversicherung ist unverzichtbar, um sich vor den finanziellen Folgen unvorhergesehener Schäden zu schützen, die man anderen zufügt. Die Ratingagentur Franke und Bornberg hat den Markt untersucht und die besten Tarife ausgezeichnet.

Ob im Alltag, beim Sport oder im Straßenverkehr – schon kleine Missgeschicke können hohe Kosten verursachen. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch haftet jeder, der einem anderen schuldhaft einen Schaden zufügt, in unbegrenzter Höhe. Deshalb ist eine private Haftpflichtpolice für jeden Verbraucher uneingeschränkt zu empfehlen. Die Ratingagentur Franke und Bornberg hat den Markt untersucht und knapp 300 Tarife von rund 90 Anbietern für Singles und Familien auf den Prüfstand gestellt. Dazu wurden bis zu 70 Leistungskriterien aus den Versicherungsbedingungen analysiert und bewertet. Die Höchstnote „Hervorragend/FFF+“ gab es beispielsweise für den best-Tarif der uniVersa. Er kann optional noch um eine Best-Leistungs-Garantie sowie um eine Hundehalter- und Diensthaftpflichtversicherung ergänzt werden. Als Besonderheit bietet die uniVersa ein Laufzeit-Feature, wenn der Vertrag über drei Jahre abgeschlossen wird. Dann sind auch vom Kunden anerkannte Schadensersatzansprüche bis 500 Euro je Versicherungsfall und Versicherungsjahr mitversichert, für die es keine Erstattungsgrundlage gibt, da sie über die gesetzliche Haftung hinausgehen.

Weitere Infos zur Haftpflichtversicherung finden Sie hier

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uniVersa Versicherungen

Die uniVersa Versicherungsunternehmen sind eine Unternehmensgruppe mit langer Tradition und großer Erfahrung, deren Ursprünge auf das Jahr 1843 – dem Gründungsjahr der uniVersa Krankenversicherung a.G. als älteste private Krankenversicherung Deutschlands und 1857, dem Gründungsjahr der uniVersa Lebensversicherung a.G. – zurückgehen. Als moderner Finanzdienstleister ist die uniVersa heute auf die Rundumlösung von Versorgungsproblemen vornehmlich der privaten Haushalte sowie kleinerer und mittlerer Betriebe spezialisiert. Rund 900 Mitarbeitende sowie 6.370 Außendienst- und Vertriebspartner stehen bundesweit als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.

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