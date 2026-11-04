Haftpflichtversicherung: Die besten Tarife für Singles und Familien

Ob im Alltag, beim Sport oder im Straßenverkehr – schon kleine Missgeschicke können hohe Kosten verursachen. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch haftet jeder, der einem anderen schuldhaft einen Schaden zufügt, in unbegrenzter Höhe. Deshalb ist eine private Haftpflichtpolice für jeden Verbraucher uneingeschränkt zu empfehlen. Die Ratingagentur Franke und Bornberg hat den Markt untersucht und knapp 300 Tarife von rund 90 Anbietern für Singles und Familien auf den Prüfstand gestellt. Dazu wurden bis zu 70 Leistungskriterien aus den Versicherungsbedingungen analysiert und bewertet. Die Höchstnote „Hervorragend/FFF+“ gab es beispielsweise für den best-Tarif der uniVersa. Er kann optional noch um eine Best-Leistungs-Garantie sowie um eine Hundehalter- und Diensthaftpflichtversicherung ergänzt werden. Als Besonderheit bietet die uniVersa ein Laufzeit-Feature, wenn der Vertrag über drei Jahre abgeschlossen wird. Dann sind auch vom Kunden anerkannte Schadensersatzansprüche bis 500 Euro je Versicherungsfall und Versicherungsjahr mitversichert, für die es keine Erstattungsgrundlage gibt, da sie über die gesetzliche Haftung hinausgehen.