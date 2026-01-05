Kontakt
Deutschlandticket: uniVersa bezuschusst Firmenabo weiter großzügig

Das Deutschlandticket kostet seit Jahresbeginn regulär 63 Euro pro Monat. Mitarbeitende der uniVersa erhalten es als Jobticket bereits für rund 19 Euro pro Monat, Auszubildende und dual Studierende sogar noch günstiger.

Der Preis für das Deutschlandticket hat sich zum 1. Januar von 58 auf 63 Euro pro Monat erhöht. Damit ist bundesweites Fahren in allen Verkehrsmitteln des öffentlichen Nahverkehrs rund um die Uhr möglich. Günstiger erhalten es Mitarbeitende oft über ein sogenanntes Jobticket. Die uniVersa Versicherungsunternehmen aus Nürnberg bezuschussen es zum Beispiel mit 25 Prozent plus 25 Euro für Mitarbeitende und 30 Euro für Auszubildende sowie dual Studierende. Unter dem Strich zahlen Mitarbeitende für das Deutschlandticket nur 19,10 Euro monatlich sowie die jungen Nachwuchskräfte in Ausbildung nur 14,10 Euro. Damit beteiligt sich die uniVersa auch an den gestiegenen Mehrkosten und will weiterhin einen aktiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten. Bezuschusst wird zudem das ermäßigte Deutschlandticket des Freistaats Bayern. Es stieg zum Jahreswechsel von 38 auf 43 Euro pro Monat. Auszubildende und dual Studierende erhalten es durch den Zuschuss der uniVersa bereits für 13 Euro monatlich.

Die uniVersa Versicherungsunternehmen sind eine Unternehmensgruppe mit langer Tradition und großer Erfahrung, deren Ursprünge auf das Jahr 1843 – dem Gründungsjahr der uniVersa Krankenversicherung a.G. als älteste private Krankenversicherung Deutschlands und 1857, dem Gründungsjahr der uniVersa Lebensversicherung a.G. – zurückgehen. Als moderner Finanzdienstleister ist die uniVersa heute auf die Rundum-Lösung von Versorgungsproblemen vornehmlich der privaten Haushalte sowie kleinerer und mittlerer Betriebe spezialisiert. Rund 7.000 Mitarbeiter und Vertriebspartner stehen bundesweit als kompetente Ansprechpartner den Kunden zur Verfügung.

