THIS IS AMERICA: Neuer True Crime Podcast von Undone und ARD erzählt die Geschichte des mutmaßlichen CEO-Mörders Luigi Mangione

Ein mörderischer Held? Die Podcast-Produktionsfirma Undone ("Cui Bono", "Legion") und die ARD veröffentlichen ihren neuesten gemeinsamen True Crime Podcast. In "THIS IS AMERICA: FREE LUIGI" erzählt Host Khesrau Behroz in fünf Episoden die Geschichte eines Verbrechens, das die USA in ihren Grundfesten erschüttert hat – und die Grenzen zwischen Gut und Böse, Täter und Opfer verschwimmen lässt. Alle Folgen ab dem 30. April 2026 in der ARD Sounds App.



In den frühen Morgenstunden des 4. Dezember 2024 wird Brian Thompson, CEO einer der größten Krankenversicherungen der USA, mitten auf der Straße erschossen. Die Polizei spricht von einem gezielten Angriff, die Jagd nach dem Täter beginnt sofort. Doch anders als bei den meisten Verbrechen entwickelt sich hier etwas Ungewöhnliches: Der mutmaßliche Täter wird nicht verurteilt, sondern gefeiert. Sein Name: Luigi Mangione.



Unter dem Hashtag #FreeLuigi wird er zu einem Meme: Fotos, selbstkomponierte Lieder, sogar ein Musical in San Francisco. Plötzlich ist er überall: gefeiert, diskutiert, verehrt.



Wie konnte das passieren? Um zu verstehen, wie aus einem mutmaßlichen Mörder ein Held werden konnte, reist das Team von New York bis nach Texas, Philadelphia und San Francisco. Eine Insiderin berichtet von den Schattenseiten eines Systems, in dem Geld und Macht oft wichtiger sind als die Gesundheit der Menschen. Ein Whistleblower offenbart, wie amerikanische Versicherungen mit Propaganda Milliarden verdienen.



"THIS IS AMERICA zeigt, was passiert, wenn ein Land so sehr an seinen eigenen Systemen verzweifelt, dass Gewalt als legitimer Ausweg erscheint", sagt Khesrau Behroz. "Es ist die Geschichte über die Sehnsucht nach jemandem, der endlich aufräumt – und über den Preis, den die Gesellschaft dafür zahlt."



"THIS IS AMERICA: FREE LUIGI" nimmt die Hörer:innen mit von New York bis San Francisco, von Medienhype bis zu juristischen und gesellschaftlichen Abgründen. Wer entscheidet eigentlich, wer Täter, wer Held ist? Und was sagt das über ein Land aus, das immer wieder im Strudel von Gewalt, Mythos und Medienspektakel gefangen ist?



"THIS IS AMERICA: FREE LUIGI" ist eine Koproduktion von ARD und Undone.



Über Khesrau Behroz



Khesrau Behroz ist Host, Autor und Produzent von millionenfach gehörten Podcasts wie "Cui Bono", "SchwarzRotGold: Mesut Özil zu Gast bei Freunden", "Legion" oder "Judging Amanda Knox". Für seine Arbeit ist er mit dem Grimme Online Award, dem Deutschen Reporterpreis, dem Deutschen Podcast Preis, dem Deutschen Hörbuchpreis und dem Preis für Popkultur ausgezeichnet worden. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Berliner Produktionsfirma Undone, die all diese Arbeiten konzipiert, entwickelt und umgesetzt hat.



Über die ARD & ARD Sounds



Die ARD ist der föderale Medienverbund in Deutschland. Sie steht für frei verfügbare Angebote im Radio, Fernsehen und Internet, die sich an alle Menschen in Deutschland richten. "ARD" ist die Abkürzung für "Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland". In dieser Arbeitsgemeinschaft haben sich neun Landesrundfunkanstalten zusammengeschlossen, um ihre Aufgaben gemeinsam besser erfüllen zu können. ARD Sounds ist die gemeinsame Plattform für öffentlich-rechtlichen Content zum Hören – vom Lieblings-Radioprogramm über Podcasts bis hin zu exklusiven Hörspielen und Live-Sport.

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