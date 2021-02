Frühlingsgefühle in der HafenCity: Flohmärkte, Foodtrucks & Fitness

Die Marktsaison ist eröffnet! Auf dem Überseeboulevard läuten auch in diesem Jahr wieder Märkte und Events den Frühling in der HafenCity ein. Im Vordergrund stehen dabei sowohl Entdeckungslust und Genuss als auch Gesundheit. Während verschiedene Angebote Feinschmecker und Flohmarktliebhaber in die HafenCity locken, sorgt ein Hygienekonzept für die entsprechende Sicherheit.



„Das nördliche Überseequartier lädt in jeder Jahreszeit zu einem Besuch ein und bietet mit dem Überseeboulevard einen Ort mit hoher Aufenthaltsqualität an der frischen Luft. Nach dem vergangenen Jahr freuen wir uns sehr, die verschiedenen Märkte, selbstverständlich begleitet von den nötigen Gesundheits- und Schutzmaßnahmen, wieder begrüßen zu dürfen“, sagt Dr. Claudia Weise, Quartiersmanagerin nördliches Überseequartier von BNP Paribas Real Estate Property Management Deutschland



Seit dem 02. Februar 2021 präsentieren verschiedene lokale Händler, Gastronomen und Aussteller ihr vielfältiges Angebot: Neben dem Food-Lovers-Market lädt auch der Langschläferflohmarkt zahlreiche Besucher und Bewohner der HafenCity ein, die Second-Hand-Stände mit ihren einzigartigen Schätzen und die Food-Trucks mit kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt zu besuchen. Der Wocheneinkauf kann dabei gleich mit erledigt werden, denn das Pop-Up-Container Konzept von Edeka Böcker ist mit seinen innovativen Verkaufsflächen direkt vor Ort, auf dem Marktplatz des nördlichen Überseequartiers.



Die Termine für 2021 im Überblick – Überseeboulevard, HafenCity



*Aufgrund der aktuellen Situation und zum Schutze aller ergänzen Hygienekonzepte die Aktionen und Angebote unter freiem Himmel auf dem Überseeboulevard.



Kulinarische Reise in der Mittagspause:



Die Winterpause endet am 02. Februar und die Foodtrucks des Food Lovers Market kommen wieder jede Woche Dienstag von 11.00 – 15.00 Uhr in die HafenCity.



Der Markt für Schatzsucher und Langschläfer:



Ab dem 27. März baut der Langschläferflohmarkt wieder seine Stände für alle auf, die am Samstag gerne etwas später in den Tag starten. Jeden letzten Samstag im Monat kann hier von 11.00 bis 16.00 Uhr gut ausgeschlafen über den Markt gebummelt werden. Neben Handwerkskunst finden sich hier zahlreiche Second-Hand-Schätze.



Sport und Gesundheit:



Unter dem Motto „Sport und Gesundheit“ steht der erste verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr. Voraussichtlich am 25. April laden das nördliche Überseequartier und die ansässigen Einzelhändler zu verschiedenen Rabatten und Aktion auf dem Überseeboulevard ein. Unter anderem veranstaltet PRIME TIME fitness das erste Urban Workout in 2021: In kleinen Gruppen und an der frischen Luft kann in der HafenCity trainiert werden – Kraft-, Ausdauer-, Koordinations- und Intervalltraining sind nur einige Optionen.

