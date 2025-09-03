Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1034412

twenty4collect GmbH In den Weiden 9 56729 Weiler, Deutschland https://www.gerichtsmahnverfahren.de
Ansprechpartner:in Herr Manfred Eberhard +49 2656 951314
Logo der Firma twenty4collect GmbH

Mahnwesen: Digitale Plattform vereinfacht gerichtliches Mahnverfahren in Deutschland

Mahnwesen zentral und sicher – bundesweit einsetzbar - Digitalisierung schreitet voran

(lifePR) (Weiler, )
Die Einführung von www.gerichtsmahnverfahren.de ist ein weiterer Schritt in eine umfassende Digitalisierung des Mahnverfahrens in Deutschland. Die Plattform soll kontinuierlich weiterentwickelt werden und könnte sich als zentrale Infrastruktur für das digitale Forderungsmanagement etablieren. Für Unternehmen bietet sich damit die Chance, das Verfahren nachhaltig und effizient zu gestalten – ein wichtiger Fortschritt im deutschen Rechts- und Wirtschaftsalltag.

Mit dem Start von gerichtsmahnverfahren.de wurde das Mahnwesen in Deutschland erstmals zentral digitalisiert. Die neue Plattform ermöglicht es Unternehmen, Freiberuflern und Gewerbetreibenden, gerichtliche Mahnverfahren vollständig papierlos, schnell und medienbruchfrei abzuwickeln. Ziel ist ein effizienteres Forderungsmanagements, das Zeit spart und gleichzeitig die Rentabilität erhöht.

Das gerichtliche Mahnverfahren war bislang oft mit hohem Aufwand und manueller Eingabe verbunden. Mit gerichtsmahnverfahren.de entfällt dieser Aufwand: Nach einmaliger, kostenloser Registrierung über die E-Mail-Adresse können Forderungen bequem als PDF, als XRechnung oder im ZUGFeRD-Format hochgeladen werden. Der gesamte Prozess – vom Mahnbescheid bis zum Vollstreckungsbescheid – wird digital und automatisiert angestoßen. Damit bietet die Plattform eine deutliche Erleichterung im Geschäftsalltag.

Die Plattform wurde von twenty4collect, einem auf Forderungsmanagement spezialisierten Anbieter, entwickelt. Sie ist bundesweit bei allen deutschen Amtsgerichten nutzbar und erfüllt aktuelle Anforderungen an Datenschutz und digitale Souveränität. Besonders betont wird der medienbruchfreie Ablauf, der eine moderne und konsistente Abwicklung ermöglicht – unabhängig von Unternehmensgröße oder Branche.

twenty4collect GmbH

Die Twenty4Collect GmbH wurde 2008 mit Sitz in der Eifel gegründet. Das Unternehmen ist behördlich registriert im Rechtsdienstleistungsregister gem. § 10 Abs. 1 Nr. 1 RDG. Als Mitglied im Bundesverband Deutscher Inkassounternehmen e. V. ( BDIU ) hält sich Twenty4Collect streng an dessen Kodex. Die Twenty4Collect GmbH hat mit dem Produkt ICOCS den prozessoptimierten Ablauf in der Expertenbasierten Realisierung von nicht bezahlten und/oder bereits angemahnten Rechnungen erfunden und sich damit positioniert. Konsequentes Kostenmanagement, eine dezentrale Organisation und der einzigartige Know-how- und Leistungsverbund im Unternehmen sind dabei Grundlage für den Markterfolg.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.