TÜV SÜD stärkt Vertrauen in digitale Technologie

Digitale Technologien müssen heute nicht nur funktionieren. Unternehmen müssen auch nachweisen können, dass sie diese sicher, transparent und verantwortungsvoll einsetzen. Mit steigenden regulatorischen Anforderungen, zunehmenden Cyberrisiken und wachsenden Erwartungen von Kunden, Geschäftspartnern, Investoren und Behörden wird ein nachweisbarer Vertrauensbeleg zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Auf der it-sa 2026 zeigt TÜV SÜD, wie Unternehmen durch seine Cybersecurity Services, wie unabhängige Assessments oder Penetration Tests belastbare Nachweise für Vertrauen in digitale Systeme und Prozesse schaffen können. Besucherinnen und Besucher finden TÜV SÜD vom 27. bis 29. Oktober 2026 in Halle 7A, Stand 416 am Gemeinschaftsstand der Bitkom.



„Kunden, Geschäftspartner, Investoren und Aufsichtsbehörden erwarten zunehmend belastbare Nachweise für Sicherheit, Resilienz und Compliance“, meint Thomas Burkhardt, Sales Manager Business Unit Cybersecurity Services bei TÜV SÜD. „Die entscheidende Frage lautet heute nicht mehr, ob Unternehmen digitale Technologien einsetzen, sondern wie sie deren sicheren und verantwortungsvollen Einsatz glaubwürdig belegen können. Genau hier werden unabhängige Assessments, Audits und Zertifizierungen zu einem wichtigen Faktor für Digital Trust.“



Cybersecurity Services schaffen die Grundlage für Vertrauen

Auf der it-sa 2026 präsentiert die Business Unit Cybersecurity Services von TÜV SÜD ihr umfassendes Portfolio zur Bewertung, Absicherung und Weiterentwicklung digitaler Systeme. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem Advisory Services, Risk Assessments, Penetration Testing, Data Protection sowie Leistungen zur Vorbereitung und Begleitung von Audits, Assessments und Zertifizierungen.



Die Expertinnen und Experten von TÜV SÜD unterstützen Unternehmen dabei, Cyberrisiken frühzeitig zu identifizieren, Sicherheitslücken aufzudecken und regulatorische Anforderungen effizient umzusetzen. Dabei steht nicht allein die technische Sicherheit im Fokus. Ebenso wichtig ist die Fähigkeit, gegenüber Stakeholdern belastbare Nachweise für Cybersecurity, Resilienz und Compliance zu erbringen.



Unabhängige Nachweise für Cybersecurity und Resilienz

Als unabhängiger Dritter unterstützt TÜV SÜD Unternehmen dabei, Vertrauen in digitale Technologien messbar und nachvollziehbar zu machen. Durch Assessments, Audits und Zertifizierungen erhalten Unternehmen eine belastbare Grundlage, um die Sicherheit ihrer Systeme und Prozesse gegenüber Kunden, Geschäftspartnern, Investoren und Behörden transparent darzustellen.



Auf der it-sa zeigt TÜV SÜD, wie sich technische Cybersecurity-Maßnahmen, regulatorische Anforderungen und unabhängige Nachweise zu einem ganzheitlichen Ansatz verbinden lassen, der Unternehmen dabei unterstützt, digitale Risiken wirksam zu beherrschen und langfristig Vertrauen aufzubauen.



Cybersecurity Services von TÜV SÜD

Das Dienstleistungsportfolio von TÜV SÜD im Bereich Cybersecurity ist sehr vielfältig und reicht von der Bewertung von Cyberrisiken über Schulungen bis hin zur Durchführung von Sicherheitszertifizierungsprojekten. Mit einem strukturierten Ansatz, der auf langjähriger Erfahrung, branchenspezifischem Know-how und regulatorischem Fachwissen beruht, unterstützt TÜV SÜD Unternehmen in einer Vielzahl an Branchen. Dies gilt auch für die Einhaltung globaler Sicherheits- und Compliance-Standards, um einen sicheren Zugang zu den globalen Märkten jederzeit zu gewährleisten.



Weitere Informationen zu den Dienstleistungen von TÜV SÜD finden Sie unter tuvsud.com/de-de/themen/cybersecurity

(lifePR) (