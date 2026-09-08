TÜV SÜD ist Gründungspartner der 1. Munich Climate Week

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Die Munich Climate Week bietet vom 19. bis 25. Oktober 2026 eine Plattform für den Austausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. TÜV SÜD möchte diesen Dialog aktiv mitgestalten und seine Erfahrung aus internationalen Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsprojekten einbringen. Die Veranstaltungswoche versteht sich als offenes Forum für Vernetzung, Wissenstransfer und konkrete Lösungsansätze für die nachhaltige Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft.Dr. Céline Bilolo, Chief Sustainability Officer und Leiterin des Geschäftsbereichs Nachhaltigkeit bei TÜV SÜD, erklärt dazu: „Die Munich Climate Week kommt zur richtigen Zeit und an den richtigen Ort. München ist für uns weit mehr als unser Hauptsitz. Hier treffen Spitzenforschung, unternehmerische Dynamik, industrielle Stärke und eine wachsende Climate-Tech-Szene aufeinander. Dieses einzigartige Ökosystem bietet ideale Voraussetzungen, um innovative und skalierbare Klimaschutzlösungen voranzubringen. Seit mehr als 150 Jahren ist TÜV SÜD in München zuhause. Umso mehr freut es uns, die erste Munich Climate Week als Gründungspartner mitzugestalten. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt – von einem Recycling-Workshop und einer gemeinsamen Umweltaktion im Münchner Westend bis hin zu einem hochkarätig besetzten Expertenforum zur Zukunft von Carbon Dioxide Removals und Kohlenstoffmärkten.“Im Rahmen der Munich Climate Week veranstaltet TÜV SÜD am 19. Oktober 2026 ein interdisziplinär besetztes Expertenforum. Führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, politische Entscheidungsträger, Marktteilnehmer, Normungsexperten, etablierte Branchenvertreter sowie Climate-Tech-Start-ups diskutieren dort über die Zukunft der Carbon Dioxide Removal (CDR)-Technologien und die Weiterentwicklung vertrauenswürdiger und qualitativ hochwertiger Kohlenstoffmärkte. Im Mittelpunkt stehen die Rolle technischer und naturbasierter CO₂-Entfernungslösungen, die Anforderungen an Glaubwürdigkeit und Transparenz sowie die Voraussetzungen für die Skalierung wirksamer Klimaschutzmaßnahmen. Ziel des Forums ist es, Perspektiven aus Wissenschaft, Regulierung und Wirtschaft zusammenzuführen und Impulse für die Weiterentwicklung vertrauenswürdiger, skalierbarer und marktfähiger CDR-Lösungen.Neben dem fachlichen Austausch möchte TÜV SÜD auch das Engagement seiner Mitarbeitenden für den Klimaschutz fördern. Das Unternehmen beteiligt sich mit verschiedenen Mitmachaktionen an der Munich Climate Week. Geplant sind unter anderem ein Workshop zum Kunststoff-Recycling sowie eine Rama-Dama-Aktion im Münchner Westend, bei der gemeinsam ein Beitrag für eine saubere und lebenswerte Umwelt geleistet wird.Diese und weitere Veranstaltungen werden über die Webseite der Munich Climate Week angekündigt: munichclimateweek.com/de