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TÜV SÜD bietet neue Tests für Traktionsbatterien an

Elektrofahrzeuge

(lifePR) (München, )
Besitzer von Elektro- und Hybridautos können ab sofort bei TÜV SÜD den Zustand der Antriebsbatterie testen lassen. Die Tests sind bereits an mehr als 100 TÜV SÜD Service-Centern im Programm und sollen sukzessive flächendeckend angeboten werden. Der TÜV SÜD Batterie-Check zeigt die Restkapazität der Antriebsbatterie an. Dieser macht Aussagen über den Zustand der Batterie in Prozentangaben – ähnlich der Statusanzeige auf dem Handy. Der TÜV SÜD-Prüfbericht sorgt damit für Transparenz – nicht zuletzt beim Handel mit gebrauchten E-Autos.

„Zur Hauptuntersuchung fahren und einen Batterie-Check gleich durchführen lassen? Das können E-Autofahrer bereits jetzt in vielen TÜV SÜD Service-Centern erledigen“, sagt Alexander Bausch, Produktkoordinator bei TÜV SÜD. Mit dem TÜV SÜD Batterie-Check wollen die TÜV SÜD-Experten aber nicht nur Privatkunden unterstützen. Er soll speziell auch dazu dienen, Transparenz beim Handel mit batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV/PHEV) aufzubauen. Bausch: „Der Handel mit gebrauchten E-Fahrzeugen läuft erst langsam an. Der Zustand der wichtigsten Komponente eines batterieelektrischen Fahrzeugs bringt dabei Sicherheit auf beiden Seiten – beim Käufer wie beim Verkäufer.“

So funktioniert’s
Ladezyklen, Alter – das sind Faktoren, die Einfluss auf den Zustand von Batterien haben. Zwar sind laut Aussagen der Batterieexperten von TÜV SÜD die Akkumulatoren wesentlich haltbarer als zunächst angenommen. Trotzdem hinterlassen Alter und das Nutzungsverhalten ihre Spuren.

Zur Durchführung des Tests wird ein Diagnosegerät mit der OBD-Schnittstelle des Fahrzeugs verbunden. Die nicht offen zugänglichen Werte werden somit auf eine transparente Weise dargestellt. Am Ende wird dem Kunden ein TÜV SÜD-Prüfbericht überreicht.

So profitieren alle
„Insgesamt wollen wir mit unseren Berichten zur Steigerung der E-Mobilität durch Transparenz beitragen. Eine objektive Basis für den Verkauf von E-Fahrzeugen.“ Dazu gehört auch die Verwendung im B2B-Bereich – etwa bei Autohäusern.

„Mit unserem Batterie-Check sorgen wir auch für mehr Nachhaltigkeit in der Mobilität. Es ist damit zusätzlich ein wichtiger Baustein in unserer Nachhaltigkeitsstrategie insgesamt“, unterstreicht Maximilian Holderied, Produktmanager Service Line Global bei TÜV SÜD.

TÜV SÜD

Im Jahr 1866 als Dampfkesselrevisionsverein gegründet, ist TÜV SÜD heute ein weltweit tätiges Unternehmen. Mehr als 30.000 Mitarbeitende sorgen an über 1.000 Standorten in rund 50 Ländern für die Optimierung von Technik, Systemen und Know-how. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, technische Innovationen wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder Erneuerbare Energien sicher und zuverlässig zu machen. tuvsud.com/de

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