TÜV SÜD begleitete OCT bei der weltweit ersten IMDG-Zulassung eines ISO-Kohlefaserverbundtanks
Beförderung gefährlicher Güter
Der Omni ISO-Tank von OCT kombiniert eine spezielle thermoplastische Auskleidung mit einer Kohlefaserverbundstruktur. Die Vorteile dieser Konstruktion sind laut OCT hohe Beständigkeit gegen korrosive Chemikalien, langfristige Haltbarkeit ohne Wartungsaufwand und erhebliche Gewichtseinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Stahltanks. Der Omni ISO-Tank ist für eine breite Palette an korrosiven, toxischen, oxidierenden, hochreinen, pharmazeutischen und lebensmitteltauglichen Flüssigkeiten geeignet. Das reduzierte Eigengewicht ermöglicht höhere Nutzlasten im Straßen-, Schienen- und Seetransport. OCT ist ein in Hongkong ansässiges Joint Venture von Omni Tanker und McConaghy Boats. Das Unternehmen kombiniert die Verbundwerkstoff-Tanktechnologie von Omni Tanker mit dem Know-how von McConaghy bei der Fertigung von Verbundwerkstoffen, um ISO-Tanks der nächsten Generation für den weltweiten Transport herzustellen.
Die Entwicklung des innovativen Omni ISO-Tanks nach ADR/RID begann im Jahr 2014. TÜV SÜD war von Beginn an in die Durchführung der Prüfungen eingebunden und hat die Zulassungen der Tanks für den Straßen-, Schienen- und Seeverkehr begeleitet und damit die Grundlage für die Ankennung durch die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) geschaffen. Die Expertinnen und Experten des internationalen Prüf- und Zertifzierungsdienstleisters haben OCT bereits bei verschiedenen Projekten unterstützt und ihr Fachwissen in die Bewertung und Prüfung von ortsbeweglichen Druckgeräten und Behältern für Gefahrgut eingebracht. Darüber hinaus hat TÜV SÜD als Teil der deutschen Delegation zur Entwicklung der neuen Prüfanforderungen und regulatorischen Bestimmungen für faserverstärkte Transporttanks im Regelwerk der Vereinten Nationen (UN Model Regulation) beigetragen, darunter ADR/RID 6.9 und IMDG-Code 6.10. Diese Bestimmungen bilden eine wesentliche regulatorische Grundlage für die Zulassung durch die zuständigen Behörden.
Die aktuelle Zulassung des Omni ISO-Tanks von OCT nach dem IMDG-Code für den internationalen Seetransport ist ein wichtiger Meilenstein für den Einsatz von Transportbehältern aus kohlefaserverstärktem Verbundwerkstoff für den weltweiten Transport von gefährlichen Gütern. „Ich freue mich sehr, dass wir dieses anspruchsvolle Projekt über einen so langen Zeitraum begleiten durften“, sagt Michael Krämer, Leiter der Notifzierten Stelle für ortsbewegliche Druckgeräte / Xa-Prüfstelle für Gefahrgutumschließungen der TÜV SÜD Industrie Service GmbH. „Die Bewertung durch unabhängige und erfahrene Expertinnen und Experten auf Basis der relevanten Regelwerke leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, innovative Lösungen wie den Omni ISO-Tank von OCT sicher zu machen und regelkonform auf den Markt zu bringen.“
Regulatorische Anforderungen an ortsbewegliche Druckgeräte
Das Inverkehrbringen von ortsbeweglichen Druckgeräten für Gase der Klasse 2 in Europa unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2010/35/EU (Transportable Pressure Equipment Directive – TPED) und für Stoffe der Klasse 3-9 u.a. nationaler Verordnungen. Dabei gelten die Konformitätsbewertungsverfahren nach ADR/RID 6.2, 6.7 und 6.8 sowie für glasfaserverstärkte Tanks nach ADR/RID 6.9, 6.13 und IMDG-Code 6.10. Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH ist anerkannte Prüfstelle Xa nach ISO/IEC 17020 und Notifizierte Stelle nach Richtlinie 2010/35/EU. Sie ist zudem von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) für die Prüfung von Intermediate Bulk Containern (IBC) und ortsbeweglichen Tanks nach dem IMDG-Code anerkannt.
Weitere Informationen zu den Dienstleistungen von TÜV SÜD in diesem Bereich gibt es im Internet unter tuvsud.com/de-de/branchen/produzierende-industrie/druckbehaelter/tped-ortsbewegliche-druckgeraete.